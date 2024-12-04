Гилберт Аренас: «Всеобщая ненависть после истории с пистолетами в раздевалке стала причиной моего ухода из баскетбола»

Гилберт Аренас вспомнил об инциденте с оружием в раздевалке «Уизардс».

В декабре 2009-го Гилберт Аренас и Джаварис Криттентон были арестованы в раздевалке «Вашингтона » с четырьмя пистолетами. Аренас был дисквалифицирован командой до конца сезона и провел месяц в исправительной колонии. Криттентон, не сыгравший за «Уизардс» ни одного матча, после инцидента был отчислен клубом и отстранен лигой до конца сезона. Перед правосудием ему пришлось предстать в 2015-м уже по другим обвинениям: экс-баскетболист сознался в убийстве и получил 23 года тюрьмы.

Аренас заявил, что в его намерениях не было злого умысла и он не собирался устраивать перестрелку. По его словам, он очень болезненно переживал случившееся.

«Было очень тяжело. Тебя называют исчадием ада... Но ведь при самом худшем сценарии я был, скорее, Деннисом-мучителем (американский фильм 1993 года, главный герой которого пятилетний Деннис Митчелл постоянно придумывает проказы для окружающих – Спортс). Да, я принял ужасное решение. Но у меня не было намерения устраивать там перестрелку, все это было для забавы. Я просто хотел показать, что Криттентон блефует, говоря, что застрелит меня. Мы вообще-то были друзьями.

После этого я многое узнал про себя, многое прочитал, и это причинило мне вред. Выяснилось, что я якобы ненавижу этот мир. Серьезно, после всего, что я сделал для команды? Я шел на жертвы, отказался от денег ради команды при продлении контракта, старался думать обо всех. Потом, когда я уже покинул «Вашингтон» и перешел в «Орландо», меня рвало каждый день.

Вся эта критика отняла у меня любовь к баскетболу. В конечном счете всеобщая ненависть стала причиной моего ухода из НБА. Подумал: «Если я не буду играть, вы не сможете поднимать тему раздевалки, вы не будете вспоминать меня», – заявил бывший игрок НБА в подкасте The Pivot Podcast.