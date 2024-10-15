«Если бы не было Бронни, этого парня называли бы бастом». Гилберт Аренас жестко расритиковал Алекса Сарра

Гилберт Аренас раскритиковал новичка «Уизардс» Алекса Сарра.

«Никто ничего не знает о 15 первых номерах на этом драфте. В этом и проблема. Все внимание сосредоточено на 55-м номере драфта, а все остальные, 5 лучших пиков, проходят лигу незамеченными.

Если бы не было Бронни , то парня из «Уизардс» называли бы бастом. Если убрать Бронни, он будет худшим в предсезонке. На данный момент этот молодой парень считается бастом. Как второй номер драфта он – баст. Он в самом низу вместе с сыном Леброна Джеймса. После трех матчей он на 493-м месте в рейтинге предсезонки. Обычно там находятся последние номера драфта, а не второй. При том, что он играет в команде, где он может делать все, что хочет», – сказал бывший игрок НБА .