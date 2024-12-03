Абу-Даби заплатит 50 млн евро за проведение «Финала четырех» Евролиги 2025 года
Менее чем через месяц после того, как они отдали предпочтение Белграду, акционеры Евролиги проголосовали за проведение «Финала четырех» 2025 года в Абу-Даби. Согласно Eurohoops, против этого решения выступили только «Олимпиакос» и «Реал».
Абу-Даби заплатит беспрецедентную сумму в 50 миллионов евро за право проведения мероприятия.
После этой сделки сотрудничество Евролиги и IMG, срок действия которого истекает летом 2026 года, будет автоматически продлено еще на одно десятилетие, до 2036 года. IMG выступила посредником в сделке с Абу-Даби, и благодаря дополнительным 100 млн евро доходов была достигнута поставленная цель.
«Финал четырех» Евролиги 2025 года пройдет с 23 по 25 мая. Полуфиналы состоятся в пятницу, 23 мая, финальный матч — 25 мая. Впервые в истории Евролиги «Финал четырех» пройдет за пределами Европы.
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