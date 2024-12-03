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Абу-Даби заплатит 50 млн евро за проведение «Финала четырех» Евролиги 2025 года

11 из 13 акционеров Евролиги проголосовали за «Финал четырех» в Абу-Даби.

Менее чем через месяц после того, как они отдали предпочтение Белграду, акционеры Евролиги проголосовали за проведение «Финала четырех» 2025 года в Абу-Даби. Согласно Eurohoops, против этого решения выступили только «Олимпиакос» и «Реал».

Абу-Даби заплатит беспрецедентную сумму в 50 миллионов евро за право проведения мероприятия.

После этой сделки сотрудничество Евролиги и IMG, срок действия которого истекает летом 2026 года, будет автоматически продлено еще на одно десятилетие, до 2036 года. IMG выступила посредником в сделке с Абу-Даби, и благодаря дополнительным 100 млн евро доходов была достигнута поставленная цель.

«Финал четырех» Евролиги 2025 года пройдет с 23 по 25 мая. Полуфиналы состоятся в пятницу, 23 мая, финальный матч — 25 мая. Впервые в истории Евролиги «Финал четырех» пройдет за пределами Европы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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