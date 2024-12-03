Джефф Тиг: «Леброн Джеймс может завершить карьеру после этого сезона»
Джефф Тиг считает, что Леброн Джеймс может завершить карьеру после этого сезона.
«Возраст начинает сказываться на Леброне. Я впервые это вижу. Он действительно сдает. На мой взгляд, если честно, он может завершить карьеру после этого сезона.
Думаю, он, вероятно, сейчас снимает документальный фильм. Я не представляю, чтобы Леброн провел сезон не на уровне Топ-20 игроков в лиге. Он привел Бронни в лигу, и теперь пришло время идти дальше», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Diamond Dog в соцсети X
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