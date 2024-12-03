Джефф Тиг: «Име Удока – это Марк Джексон, Джо Маззулла – Стив Керр»

Джефф Тиг сравнил Име Удоку с Марком Джексоном.

«Име Удока – это Марк Джексон .

Я люблю Джо Маззулу . Джо был моим корешем, когда я играл за «Бостон ». Джо – Стив Керр . Он построил эту команду и привел ее туда, где она должна была быть. Они добавили нового игрока, и Джо привел их к чемпионству», – сказал бывший игрок НБА.