Джефф Тиг: «Име Удока – это Марк Джексон, Джо Маззулла – Стив Керр»
Джефф Тиг сравнил Име Удоку с Марком Джексоном.
«Име Удока – это Марк Джексон.
Я люблю Джо Маззулу. Джо был моим корешем, когда я играл за «Бостон». Джо – Стив Керр. Он построил эту команду и привел ее туда, где она должна была быть. Они добавили нового игрока, и Джо привел их к чемпионству», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Phoenix в соцсети X
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