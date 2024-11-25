Име Удока: «Мы хороши настолько, насколько сильны в защите 1 на 1»

Име Удока прокомментировал игру «Хьюстона».

«Мы хороши настолько, насколько сильны в защите 1 на 1. Каждый из пятерки на площадке, любое слабое звено будет использовано противником.

У нас нет никаких сложных схем. Воля и желание. Мы открываем нашим баскетболистам глаза, когда показываем цифры из предыдущих сезонов в тех же компонентах. Если вы всерьез устали проигрывать и хотите изменить свою репутацию, с этого все и начинается.

Все наши имеющиеся схемы ориентированы на помеху трехочковым броскам. Мы стараемся выбить соперника из привычного образа действий и свести все к противостояниям 1 на 1. Это снижает цифры трехочковых», – рассказал главный тренер «Рокетс».

Команда делит второе место (после «Миннесоты») в лиге с «Орландо » по количеству реализованных оппонентом трехочковых (11,9) и занимает второе место (после «Оклахомы») по общему защитному рейтингу.