Док Риверс: «Яннис проводит лучший отрезок за время моей работы в «Бакс»

Док Риверс отдал должное Яннису Адетокумбо.

Главный тренер «Милуоки » отметил игру греческого форварда в последних матчах, сказав, что тот оказывает влияние во всех ключевых аспектах.

«Яннис проводит лучший отрезок за время моей работы в «Бакс». Дело не только в набранных очках, тут сразу все.

Он блокирует, подбирает, ассистирует. Начинает быстрые атаки», – сказал Риверс .

«Бакс» после победы над «Уизардс» впервые в этом сезоне вышли на положительный баланс в таблице – 10-9. Команде удалось исправиться после неудачного старта 2-8.

Во встрече с «Вашингтоном» на счету Янниса 42 очка, 12 подборов и 11 передач.