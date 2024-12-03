Док Риверс: «Яннис проводит лучший отрезок за время моей работы в «Бакс»
Док Риверс отдал должное Яннису Адетокумбо.
Главный тренер «Милуоки» отметил игру греческого форварда в последних матчах, сказав, что тот оказывает влияние во всех ключевых аспектах.
«Яннис проводит лучший отрезок за время моей работы в «Бакс». Дело не только в набранных очках, тут сразу все.
Он блокирует, подбирает, ассистирует. Начинает быстрые атаки», – сказал Риверс.
«Бакс» после победы над «Уизардс» впервые в этом сезоне вышли на положительный баланс в таблице – 10-9. Команде удалось исправиться после неудачного старта 2-8.
Во встрече с «Вашингтоном» на счету Янниса 42 очка, 12 подборов и 11 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости