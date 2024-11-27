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«Милуоки» одержал 5 побед подряд и занимает 5-е место в Восточной конференции

«Милуоки» продлил победную серию .

Победа над «Майами» (106:103) во вторник стала для команды Дока Риверса пятой подряд.

С результатом 9-9 «Бакс» занимают 5-е место в Восточной конференции.

Клуб из Висконсина ранее терпел шесть поражений кряду и стартовал с показателем 2-8. В последних 10 встречах у «оленей» 7-3.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoМилуоки
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoДок Риверс
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