Хайме Хакес набрал 28 очков за 28 минут и закончил матч с «Шарлотт» с «+43»

Хайме Хакес был сверхэффективен в игре с «Хорнетс».

Форвард «Хит» помог своей команде одержать крупную победу (144:117).

Хакес вышел на 28 минут со скамейки запасных и набрал 28 очков, 4 подбора, 5 передач и 1 перехват. Форвард реализовал 9 из 14 бросков с игры, 2 из 4 из-за дуги и 8 из 8 с линии. Хакес завершил встречу с лучшим в команде показателем «плюс/минус» – «+43».

Вторым стал центровой Бэм Адебайо («+29»). На его счету 26 очков и 6 подборов за 30 минут.

