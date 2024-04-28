Джимми Батлер об участии в плей-офф: «Я хочу этого, но у нас нет графика возвращения»
Джимми Батлер работает над возвращением на площадку.
«Не знаю насчет графика возвращения, но мы работаем над этим. Я хочу играть в баскетбол. Хочу выйти на паркет. Хочу всего этого.
Мы верим в наши шансы. Это другие всегда в нас сомневаются», – заявил Батлер в интервью во время третьего матча с «Бостоном».
«Хит» проиграли «Селтикс» в первой домашней встрече со счетом 84:104 и уступают в серии первого раунда плей-офф – 1-2.
Форвард «Майами» Джимми Батлер восстанавливается после травмы связок в колене в первом матче плей-ин. Батлер пропустил четыре игры команды. По оценкам экспертов, реабилитация может занять как минимум месяц.