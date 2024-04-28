Джимми Батлер об участии в плей-офф: «Я хочу этого, но у нас нет графика возвращения»

Теги травмы Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Джимми Батлер работает над возвращением на площадку.

«Не знаю насчет графика возвращения, но мы работаем над этим. Я хочу играть в баскетбол. Хочу выйти на паркет. Хочу всего этого.

Мы верим в наши шансы. Это другие всегда в нас сомневаются», – заявил Батлер в интервью во время третьего матча с «Бостоном».

«Хит» проиграли «Селтикс» в первой домашней встрече со счетом 84:104 и уступают в серии первого раунда плей-офф – 1-2.

Форвард «Майами» Джимми Батлер восстанавливается после травмы связок в колене в первом матче плей-ин. Батлер пропустил четыре игры команды. По оценкам экспертов, реабилитация может занять как минимум месяц.

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