Реабилитация Джимми Батлера займет как минимум месяц

По сообщению Шэмса Чарании Джимми Батлер не вернется в ближайшее время.

«То, что провел три четверти с подобной травмой – это настоящее безумие. Я был ошарашен, до сих пор не могу в это поверить. Он не примет участия в серии с « ». Его ждет реабилитация, которая продлится минимум один месяц, возможно два. Даже если « » выйдет в следующий раунд, его возвращение в этом плей-офф на каком-либо этапе под вопросом», – рассказал инсайдер в подкасте Run It Back.

У форварда « » диагностировали сильное растяжение внутренней боковой связки колена.

«Хит» уступили «Селтикс» в первой игре серии со счетом 94:114.