Реабилитация Джимми Батлера займет как минимум месяц
По сообщению Шэмса Чарании Джимми Батлер не вернется в ближайшее время.
«То, что Батлер провел три четверти с подобной травмой – это настоящее безумие. Я был ошарашен, до сих пор не могу в это поверить. Он не примет участия в серии с «Бостоном». Его ждет реабилитация, которая продлится минимум один месяц, возможно два. Даже если «Майами» выйдет в следующий раунд, его возвращение в этом плей-офф на каком-либо этапе под вопросом», – рассказал инсайдер в подкасте Run It Back.
У форварда «Майами» Джимми Батлера диагностировали сильное растяжение внутренней боковой связки колена.
«Хит» уступили «Селтикс» в первой игре серии со счетом 94:114.
Тренерам надо понимать, что это не 7ой матч плей офф был...