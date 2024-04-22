Реабилитация Джимми Батлера займет как минимум месяц

Теги травмы Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Шэмс Чарания Баскетбол

По сообщению Шэмса Чарании Джимми Батлер не вернется в ближайшее время.

«То, что Батлер провел три четверти с подобной травмой – это настоящее безумие. Я был ошарашен, до сих пор не могу в это поверить. Он не примет участия в серии с «Бостоном». Его ждет реабилитация, которая продлится минимум один месяц, возможно два. Даже если «Майами» выйдет в следующий раунд, его возвращение в этом плей-офф на каком-либо этапе под вопросом», – рассказал инсайдер в подкасте Run It Back.

У форварда «Майами» Джимми Батлера диагностировали сильное растяжение внутренней боковой связки колена.

«Хит» уступили «Селтикс» в первой игре серии со счетом 94:114.

 

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2 комментария
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При всем уважении - но отыграв столько - он ее только усугубил..

Тренерам надо понимать, что это не 7ой матч плей офф был...
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Давай жиммми пока. До следующего ПО, если туда попадешь
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