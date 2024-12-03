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Еврокубок. «Ульм» – «Трефл Сопот», «Тренто» примет «Гран-Канарию»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Немецкий «Ульм» примет польский «Трефл Сопот», итальянский «Тренто» дома сыграет с испанской «Гран-Канарией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 8-1, Гран-Канария Испания – 7-2, Вулвз Литва – 5-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-4, Ульм Германия – 5-4, Бешикташ Турция – 5-4, Будучность Черногория – 4-5, Тренто Италия – 3-6, Ховентуд Испания – 3-6, Сопот Польша – 0-9.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 8-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-2, Бурк Франция – 5-4, Клуж Румыния – 5-4, Цедевита-Олимпия Словения – 5-4, Тюрк Телеком Турция – 4-5, Венеция Италия – 4-5, Литкабелис Литва – 2-6, Арис Греция – 2-7, Гамбург Германия – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoТренто
logoЦедевита-Олимпия
logoГран-Канария
logoУльм
logoТрефл Сопот
logoКлуж
результаты
logoЕврокубок
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