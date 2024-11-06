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Еврокубок. «Бурк» в гостях обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Будучность» встречается с «Ульмом» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Французский «Бурк» в гостях обыграл словенскую «Цедевиту-Олимпию», черногорская «Будучность» встречается с немецким «Ульмом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 6-1, Гран-Канария Испания – 5-1, Ульм Германия – 4-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-3, Бешикташ Турция – 4-3, Вулвз Литва – 3-3, Тренто Италия – 3-4, Будучность Черногория – 2-4, Ховентуд Испания – 2-5, Сопот Польша – 0-7.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 6-0, Бурк Франция – 5-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 5-2, Цедевита-Олимпия Словения – 4-3, Тюрк Телеком Турция – 4-3, Клуж Румыния – 3-4, Литкабелис Литва – 2-4, Венеция Италия – 2-5, Арис Греция – 2-5, Гамбург Германия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЕврокубок
logoАрис
logoЦедевита-Олимпия
logoГран-Канария
logoХапоэль Иерусалим
logoВаленсия
logoТюрк Телеком
logoБудучность
logoРейер Венеция
logoКлуж
logoУльм
logoЛиткабелис
logoБурк
logoГамбург
logoВулвз
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