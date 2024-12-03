Дрэймонд Грин, скорее всего, не сыграет против «Денвера» во вторник. У «Голден Стэйт» серия из 4 поражений
«Голден Стэйт» может провести встречу с «Денвером» без ключевого игрока.
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин с высокой вероятностью не выйдет против «Наггетс» во вторник из-за болей в икроножной мышце левой ноги.
«Я бы сказал, что он скорее не сыграет, чем сыграет. Нам нужно быть осторожными», – констатировал главный тренер «воинов» Стив Керр.
Грин принял участие во всех 19 матчах «Голден Стэйт» в этом сезоне. В среднем за игру он набирает 8,8 очка, 6,3 подбора и 5,9 передачи. Дрэймонд демонстрирует лучший в карьере показатель реализации из-за дуги – 40,3%.
У «Голден Стэйт» серия из 4 поражений.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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