Дрэймонд Грин, скорее всего, не сыграет против «Денвера» во вторник. У «Голден Стэйт» серия из 4 поражений

«Голден Стэйт» может провести встречу с «Денвером» без ключевого игрока.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин с высокой вероятностью не выйдет против «Наггетс» во вторник из-за болей в икроножной мышце левой ноги.

«Я бы сказал, что он скорее не сыграет, чем сыграет. Нам нужно быть осторожными», – констатировал главный тренер «воинов» Стив Керр .

Грин принял участие во всех 19 матчах «Голден Стэйт» в этом сезоне. В среднем за игру он набирает 8,8 очка, 6,3 подбора и 5,9 передачи. Дрэймонд демонстрирует лучший в карьере показатель реализации из-за дуги – 40,3%.

У «Голден Стэйт » серия из 4 поражений.