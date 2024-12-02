Лу Уильямс о «Вашингтоне»: «Взрывайте и начинайте заново. Тут нечего терять»

Лу Уильямс не видит будущего у текущего состава «Уизардс».

«Взрывайте все ядерным зарядом. Сезоны подряд, в которых команда выглядит исторически плохо. Ноябрь без побед (14 поражений подряд) – это вишенка на торте. Не взять ни одного матча с таким количеством молодых талантов? Джордан Пул , Кайл Кузма , взятый на драфте Алекс Сарр . Билаль Кулибали – единственное светлое пятно, к нему нет претензий.

Это плохая комбинация игроков, от первого до последнего. Они попробовали поменять тренера. Приложили усилия, чтобы выправить положение – и все стало только хуже.

Часто говорят, что вслед за черной полосой идет белая, но не в этом случае. Взрывайте и начинайте заново. Тут нечего терять», – рассудил бывший баскетболист.