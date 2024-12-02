«Не мог ничего делать целый месяц». Паоло Банкеро начал первые тренировки

Паоло Банкеро восстанавливается после травмы мышц живота.

Баскетболист получил травму в конце октября.

«Чувствую себя нормально. Наконец, получил возможность немного тренироваться. Хорошо было снова позаниматься, потому что я ничего не мог делать целый месяц. Первый раз поработал с мячом, поводил, побросал, хорошее ощущение. Разумеется, никаких резких движений или чего-то подобного. Надеюсь, что в следующие несколько недель я вернусь ко всему этому и смогу набрать форму.

Со скамейки все выглядит по-другому. Больше замечаешь на обеих сторонах площадки. Это помогло мне расширить свои знания. Я смотрел много записей, постарался сохранять остроту мышления. Начал лучше понимать тренеров, которые говорят, что взгляд со стороны дает другую перспективу. Было интересно поговорить с ними и другими игроками, поделиться своими наблюдениями, мыслями по поводу улучшений и имеющихся позитивных сторон», – рассказал форвард «Мэджик».