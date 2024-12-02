«Не мог ничего делать целый месяц». Паоло Банкеро начал первые тренировки
Баскетболист получил травму в конце октября.
«Чувствую себя нормально. Наконец, получил возможность немного тренироваться. Хорошо было снова позаниматься, потому что я ничего не мог делать целый месяц. Первый раз поработал с мячом, поводил, побросал, хорошее ощущение. Разумеется, никаких резких движений или чего-то подобного. Надеюсь, что в следующие несколько недель я вернусь ко всему этому и смогу набрать форму.
Со скамейки все выглядит по-другому. Больше замечаешь на обеих сторонах площадки. Это помогло мне расширить свои знания. Я смотрел много записей, постарался сохранять остроту мышления. Начал лучше понимать тренеров, которые говорят, что взгляд со стороны дает другую перспективу. Было интересно поговорить с ними и другими игроками, поделиться своими наблюдениями, мыслями по поводу улучшений и имеющихся позитивных сторон», – рассказал форвард «Мэджик».
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