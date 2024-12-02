Дэнни Грин о 6-матчевой победной серии «Бакс»: «Все еще непонятно, насколько они хороши»

Дэнни Грин отреагировал на 6-матчевую победную серию «Милуоки».

«Все еще непонятно, насколько они хороши. Если мы берем не только игроков, но и тренерский состав, то вопрос, действительно ли они сплотились, исправили какие-то вещи, нашли, что нужно изменить? Мы не знаем.

Мне кажется, успешная серия – это комбинация того, что да, они что-то придумали, и того факта, что их график в последнее время был не особо сложным. При этом команда ни разу за весь сезон не сыграла в полном составе. Я не узнаю, кто они, пока не увижу Криса Миддлтона и Янниса вместе.

В теории они претенденты с ним в составе, но как в реальности, мы пока не знаем», – считает 3-кратный чемпион НБА .