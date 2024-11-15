«Бакс» надеются, что Крис Миддлтон в ближайшие недели приступит к играм 5 на 5
Инсайдер ESPN Шэмс Чарания описал ситуацию с одним из ключевых игроков «Милуоки».
«Большое беспокойство в «Милуоки» вызывает Крис Миддлтон. Его отсутствие стало очень болезненным для команды. Он должен выполнять роль третьей звезды. Он должен быть тем, кто возьмет на себя, когда у главных звезд возникнут проблемы. Но пока что он еще даже не перешел к играм в формате пять на пять. «Бакс» точно не уверены, когда это случится.
Миддлтон отсутствовал гораздо дольше, чем предполагали в клубе. Но они надеются, что в течение следующих нескольких недель смогут выпустить его пять на пять, после чего он начнет движение в сторону дебюта в сезоне», – заявил Чарания.
Миддлтон набирал 24,7 очка, 9,2 подбора и 4,7 передачи в проигранной серии первого раунда прошлого плей-офф и стал единственным из лидеров команды, отыгравшим все 6 матчей.
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