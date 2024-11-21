Крис Миддлтон получил разрешение медиков на игру, но продолжает восстанавливать физическую форму

Крис Миддлтон закончил реабилитацию.

По сообщению Шэмса Чарании , форвард «Милуоки » получил разрешение медиков на выступление. Баскетболист перенес операцию на обоих голеностопах этим летом.

Миддлтон продолжает набирать форму и участвует в играх 3 на 3. Команда собирается перевести его на полноценные тренировки, но ожидает решения самого игрока по готовности к официальным матчам.

«Он выглядит хорошо. Упорно трудится. Уже на подходе. Сейчас он в лучшей форме, в которой я его видел», – прокомментировал процесс главный тренер «Милуоки» Док Риверс.

«Милуоки» вошел в зону плей-ин (6-9) после победы над «Чикаго ». Команда выиграла 5 из 10 последних матчей.