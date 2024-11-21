Крис Миддлтон получил разрешение медиков на игру, но продолжает восстанавливать физическую форму
Крис Миддлтон закончил реабилитацию.
По сообщению Шэмса Чарании, форвард «Милуоки» получил разрешение медиков на выступление. Баскетболист перенес операцию на обоих голеностопах этим летом.
Миддлтон продолжает набирать форму и участвует в играх 3 на 3. Команда собирается перевести его на полноценные тренировки, но ожидает решения самого игрока по готовности к официальным матчам.
«Он выглядит хорошо. Упорно трудится. Уже на подходе. Сейчас он в лучшей форме, в которой я его видел», – прокомментировал процесс главный тренер «Милуоки» Док Риверс.
«Милуоки» вошел в зону плей-ин (6-9) после победы над «Чикаго». Команда выиграла 5 из 10 последних матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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