Крис Миддлтон сыграл 5 на 5 и должен дебютировать после Дня благодарения

Крис Миддлтон близок к возвращению в строй.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, в понедельник форвард «Милуоки » впервые за долгое время принял участие в игре в формате 5 на 5.

В клубе ожидают, что Миддлтон должен дебютировать в сезоне на каком-то этапе после Дня благодарения (28 ноября).

Баскетболист перенес операцию на обоих голеностопах этим летом.