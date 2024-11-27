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Крис Миддлтон сыграл 5 на 5 и должен дебютировать после Дня благодарения

Крис Миддлтон близок к возвращению в строй.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, в понедельник форвард «Милуоки» впервые за долгое время принял участие в игре в формате 5 на 5.

В клубе ожидают, что Миддлтон должен дебютировать в сезоне на каком-то этапе после Дня благодарения (28 ноября).

Баскетболист перенес операцию на обоих голеностопах этим летом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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