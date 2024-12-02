Эндрю Нембхард вернулся в состав «Индианы» после почти месячного отсутствия

Эндрю Нембхард вернулся в состав «Индианы» после травмы.

В воскресенье защитник вышел в стартовой пятерке «Пэйсерс» на матч с «Гризлис» (121:136).

Нембхард, который выбыл 6 ноября с повреждением колена, набрал 14 очков, 2 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.