38 очков Фреда Ванвлита помогли «Хьюстону» победить «Оклахому»
«Хьюстон» победил «Оклахому» – 119:116.
В составе «Рокетс» Фред Ванвлит набрал 38 очков (лучший результат сезона), 2 подбора и 3 передачи.
Разыгрывающий реализовал 10 из 19 с игры (5 из 9 из-за дуги) и 13 из 14 с линии за 35 минут.
Результат «Тандер» – 15-5, «Рокетс» – 15-6.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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