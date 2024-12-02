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Донован Митчелл о победе над «Бостоном»: «Вернулся в четвертой четверти и сказал: «Ладно, дайте мне мяч. Пора действовать»

«Кливленд» выиграл принципиальный матч с «Бостоном» – 115:111.

Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл (35 очков, 7 подборов, 12 из 21 с игры) рассказал, в какой момент он понял, что ему придется взять игру в свои руки.

«В третьей четверти. Почувствовал это особенно в момент – и я буду эгоистичным, когда скажу это – когда Тейтум забросил с моим сопротивлением.

Подумал: «Он начинает набирать обороты, они начинают обретать уверенность, они готовы забрать игру, мы теряем контроль». В третьей я еще был в ожидании, просто пытался понять, как быть.

А потом вернулся в четвертой четверти и сказал: «Ладно, дайте мне мяч. Пора действовать». Сказал еще кому-то: «Возможно, бросок не пойдет. Возможно, будет 0 из 6». Но знаете что? Нужно показать свой настрой: «Я буду агрессивен. Идите на свои места, и если все сработает, будем делать так». И ровно так все и получилось», – сказал Митчелл.

20 очков Митчелла пришлись на четвертую четверть.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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