«Кливленд» решил дать отдых Доновану Митчеллу в матче с «Шарлотт»

Донован Митчелл не сыграет с «Хорнетс».

«Кавальерс» решили дать отдых своему звездному защитнику в воскресном матче. Клуб идет с результатом 14-0 и встретится с действующими чемпионами «Селтикс» на следующей неделе.

Митчелл набирает 24,6 очка, 4,4 подбора и 4,1 передачи в среднем на старте сезона.