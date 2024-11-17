«Кливленд» решил дать отдых Доновану Митчеллу в матче с «Шарлотт»
Донован Митчелл не сыграет с «Хорнетс».
«Кавальерс» решили дать отдых своему звездному защитнику в воскресном матче. Клуб идет с результатом 14-0 и встретится с действующими чемпионами «Селтикс» на следующей неделе.
Митчелл набирает 24,6 очка, 4,4 подбора и 4,1 передачи в среднем на старте сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости