«Кливленд» все же проиграл после 15-0. Конечно, «Бостону» с его трехочковыми

Выдав исторические 15 побед подряд на старте, «Кавальерс» отправились в гости к чемпионам в Бостон, где провели матч в рамках внутрисезонного турнира. Продолжить выигрышную серию не удалось.

К началу третьей четверти «Селтикс» оторвались на 21 очко. «Кливленд» испытал серьезные проблемы в атаке, что было нехарактерно для команды в текущем сезоне. К финалу Митчелл и компания сократили разрыв, но вырваться вперед не хватило сил

«Бостон» забросал трехочковыми – 22 из 41

«Селтикс» понимали, что лезть под кольцо к высоченным Джаретту Аллену и Эвану Мобли, особенно без Порзингиса – самоубийство. Потому приходилось больше двигаться на периметре, стягивать на Тейтума или Брауна защитников и выводить кого-то на бросок с дуги. Оттуда атаковали все: Тейтум, Уайт, Причард, Холидэй, 38-летний Хорфорд.

Главный тренер Джо Маззулла в одном из тайм-аутов даже попросил Джейлена Брауна действовать эгоистичнее, брать трешки на себя.

- Кидай. Просто кидай! Это 15-футер, не проблема для тебя, – сказал главный тренер оснащенному микрофоном Джейлену Брауну в первой четверти.

За последние 5 сезонов у «Селтикс» 45 побед к 5 поражениям при более 20 забитых трехочковых. Сегодня – 22 из 41 попытки .

- Вот почему Порзингис так важен для «Селтикс». В его арсенале есть игра в посте, с ним проще находить открытые броски. Если эта команда попадает трехочковые – становится почти непобедимой. При этом «Бостону» лучше не мазать, потому что без Кристапса они не могут подбирать, – сказал аналитик Кенни Смит в большом перерыве.

Хотя и Эл Хорфорд был сегодня хорош (20 очков, 4 из 5 трехочковых). Он вообще, как вино, с годами только лучше становится. Однако и правда, подбор – не самая сильная его сторона, особенно против монстров из «Кливленда».

- Меня не удивляет Хорфорд. Я каждый день наблюдал за ним, за его заботой о своем теле, желанием прогрессировать, работой вне площадки. Его броски великолепны. Раньше ему нужно было время разобраться с ними. Невероятная история, люблю этого парня. Хорфорд – воплощение понятия профессионал, – сказал Кенни Эткинсон, ранее тренировавший бигмена в «Атланте».

Лучший, разумеется, Джейсон Тейтум – 33 очка, 6 из 10 трехочковых и важные попадания, спасшие команду от напряженной концовки.

- Ждали сегодняшнюю встречу с нетерпением и хорошо подготовились. 15-0 это серьезно. Они считали себя лучшей командой, мы – себя. Понимали, что будет упорно, – сказал лидер «Селтикс» после матча.

Джейсон провел 44-ю игру в карьере с 30+ очками и 10+ подборами. Он – третий баскетболист в истории «Бостона» с таким показателем.

Лучшее нападение в лиге застопорилось

Толкового ответа на бомбардировку дальними бросками «Кливленд» в первой половине не нашел. Совсем не пошла игра у Дариуса Гарланда. Где-то принимал неверные решения, к примеру, залезал под блок-шоты в проходах, но и открытых промахов из-под кольца хватило. Результаты разыгрывающего сегодня удручающие: 3 из 21 с игры, 0 из 6 трехочковых .

- Сегодня Дариус зашел в тупик. Весь сезон он играл невероятно, очень старался на протяжении первого отрезка календаря. Но и неудачи случаются, это часть НБА, – высказался Кенни Эткинсон.

- Мы не давали спокойно бросать, показали отличную защиту. С ними совсем непросто, вынуждают делать потери, большие не дают бросать из-под кольца, – сказал Эл Хорфорд.

На периметре «Селтикс» дышать не давали, спасение пришлось искать в «краске». С этим помог Эван Мобли, который прекрасно себя проявил во второй половине. Сложно что-то противопоставить такому подвижному бигмену под кольцом. Очень верткий, с отголосками Оладжувона, видящий площадку, своеобразный поинт-форвард. По большей части его усилия привели к рывку 22:5 в третьей четверти и сокращению отставания до двух очков. Хотя была и парочка спорных судейских моментов: то Мобли Тейтума толкнет в воздухе, то Уайта уронит на паркет пятой точкой и без свистка.

- В первой половине не получалось задействовать Эвана, так как «Бостон» навязывал свою игру. В перерыве сказал парням, чтобы продолжали искать Мобли на площадке , и это дало плоды, – поделился Кенни Эткинсон.

«Кливленд» шел 15-0 неспроста, у команды Кенни Эткинсона лучшее нападение. Еще ни разу «Кавс» не набирали менее 100 очков, а в среднем они добираются до 123. Но сегодня атака дала сбой, в том числе из-за отсутствия ряда важных ролевиков: Кариса Леверта, Дина Уэйда, Айзека Окоро и Макса Струса.

- Внутри нас еще есть потенциал. Можно улучшить многое. Отставали от них по силе и физике, «Селтикс» привыкли к нагрузкам уровня плей-офф, мы – пока лишь к регулярке. Ко второй половине адаптировались, но было поздновато. Решил дать больше минут Джорджу Ньянгу, потому что, когда отстаешь в счете – хочется добавить лишнего шутера, он сыграл хорошо. Крейг Портер младший тоже помог своими заслонами, ребята начали добираться до кольца благодаря им, – сказал главный тренер «Кливленда».

Нужно отметить и небольшую стычку между главным героем четвертой четверти Донованом Митчеллом (35 очков, 20 – в последней двенадцатиминутке), и Джейсоном Тейтумом. В одной из последних атак Спайда попытался оторваться от Дрю Холидэя, а Джей Ти вышел на подстраховку. Лидеры обоих коллективов столкнулись, Тейтум заехал Митчеллу плечом в челюсть. Было видно, что у защитника «Кавальерс» пошла кровь. Будем надеяться, что Донован не выпадет из ротации.

Так «Кавальерс» стали четвертой командой, начавшей сезон с 15 побед кряду. До рекорда великих и ужасных ГСВ (24-0 в сезоне-2015/16) в этом сезоне уже не добраться.

- Не считаю, что мы сделали что-то невообразимое. На площадке выполняли простые установки. Неважно, какого типажа матч: регулярка, внутрисезонный турнир, финал. Главное – просто принимать верные решения, – подчеркнул Джейсон Тейтум.

Фото: Gettyimages.ru /Winslow Townson