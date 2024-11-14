«Майкл, Леброн, Карим». Джордж Карл назвал Топ-10 игроков всех времен
Джордж Карл представил свою десятку величайших игроков в истории НБА.
3. Карим Абдул-Джаббар
4. Билл Расселл
5. Мэджик Джонсон
6. Лэрри Берд
7. Тим Данкан
8. Кобе Брайант
9. Джулиус Ирвинг
10. Никола Йокич
«Джокер вошел в Топ-10, отобрав место у Хакима. Уилт и Карри рядом с этим списком. Это не наука, так что не распинайте меня, если вы не согласны!» – написал бывший тренер НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джорджа Карла в соцсети X
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