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«Майкл, Леброн, Карим». Джордж Карл назвал Топ-10 игроков всех времен

Джордж Карл представил свою десятку величайших игроков в истории НБА.

1. Майкл Джордан

2. Леброн Джеймс

3. Карим Абдул-Джаббар

4. Билл Расселл

5. Мэджик Джонсон

6. Лэрри Берд

7. Тим Данкан

8. Кобе Брайант

9. Джулиус Ирвинг

10. Никола Йокич

«Джокер вошел в Топ-10, отобрав место у Хакима. Уилт и Карри рядом с этим списком. Это не наука, так что не распинайте меня, если вы не согласны!» – написал бывший тренер НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джорджа Карла в соцсети X
logoМайкл Джордан
logoЛэрри Берд
logoМэджик Джонсон
logoЛеброн Джеймс
logoДжордж Карл
logoКобе Брайант
logoТим Данкан
logoБилл Расселл
logoКарим Абдул-Джаббар
Джулиус Ирвинг
logoНикола Йокич
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