Виктор Вембаньяма повторил достижение Робертсона, Абдул-Джаббара, Берда, Гриффина и Уикса
Виктор Вембаньяма повторил достижение прославленных игроков НБА.
«Сан-Антонио» в понедельник уверенно переиграл «Сакраменто» – 116:96.
Вембаньяма стал шестым игроком в истории НБА, которым удалось набрать как минимум 1700 очков, 800 подборов и 300 передач по итогам первых 82 матчей в лиге.
Француз присоединился к Оскару Робертсону, Кариму Абдул-Джаббару, Лэрри Берду, Блейку Гриффину и Сидни Уиксу.
Во встрече с «Кингз» Вембаньяма набрал 34 очка, 14 подборов, 6 подборов и 3 блок-шота.
Француз также повторил личный рекорд по 3-очковым (6 попаданий, 12 попыток). За 34 минуты он реализовал 13 из 22 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости