Виктор Вембаньяма повторил достижение Робертсона, Абдул-Джаббара, Берда, Гриффина и Уикса

Виктор Вембаньяма повторил достижение прославленных игроков НБА.

«Сан-Антонио» в понедельник уверенно переиграл «Сакраменто» – 116:96.

Вембаньяма стал шестым игроком в истории НБА, которым удалось набрать как минимум 1700 очков, 800 подборов и 300 передач по итогам первых 82 матчей в лиге.

Француз присоединился к Оскару Робертсону, Кариму Абдул-Джаббару, Лэрри Берду, Блейку Гриффину и Сидни Уиксу.

Во встрече с «Кингз» Вембаньяма набрал 34 очка, 14 подборов, 6 подборов и 3 блок-шота.

Француз также повторил личный рекорд по 3-очковым (6 попаданий, 12 попыток). За 34 минуты он реализовал 13 из 22 с игры.