Аарон Гордон может вернуться в состав «Денвера» в матче с «Клипперс»
«Наггетс» могут выпустить Аарона Гордона на лощадку.
Форвард выбыл из строя в начале ноября из-за растяжения икроножной мышцы. До травмы он набирал 15,4 очка, 6,7 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.
Главный тренер команды Майкл Мэлоун сообщил, что Гордон близок к возвращению в состав. Баскетболист тренировался с командой в субботу.
Статус Гордона на матч с «Клипперс» был обновлен до «под сомнением».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Винни Бенедетто
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