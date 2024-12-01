Аарон Гордон может вернуться в состав «Денвера» в матче с «Клипперс»

«Наггетс» могут выпустить Аарона Гордона на лощадку.

Форвард выбыл из строя в начале ноября из-за растяжения икроножной мышцы. До травмы он набирал 15,4 очка, 6,7 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.

Главный тренер команды Майкл Мэлоун сообщил, что Гордон близок к возвращению в состав. Баскетболист тренировался с командой в субботу.

Статус Гордона на матч с «Клипперс » был обновлен до «под сомнением».