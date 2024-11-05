Аарон Гордон получил мышечную травму в матче с «Торонто»
Аарон Гордон не смог доиграть матч с «Рэпторс» из-за травмы.
Форвард «Денвера» вынужден был покинуть площадку на первых минутах встречи с растяжением икроножной мышцы правой ноги.
«Наггетс» победили 121:119.
Гордон в нынешнем сезоне набирает 15,4 очка, 6,7 подбора и 3,1 передачи за игру в 7 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Денвера»
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