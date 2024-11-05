Аарон Гордон получил мышечную травму в матче с «Торонто»

Аарон Гордон не смог доиграть матч с «Рэпторс» из-за травмы.

Форвард «Денвера » вынужден был покинуть площадку на первых минутах встречи с растяжением икроножной мышцы правой ноги.

«Наггетс» победили 121:119.

Гордон в нынешнем сезоне набирает 15,4 очка, 6,7 подбора и 3,1 передачи за игру в 7 матчах.