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Аарон Гордон получил мышечную травму в матче с «Торонто»

Аарон Гордон не смог доиграть матч с «Рэпторс» из-за травмы.

Форвард «Денвера» вынужден был покинуть площадку на первых минутах встречи с растяжением икроножной мышцы правой ноги.

«Наггетс» победили 121:119.

Гордон в нынешнем сезоне набирает 15,4 очка, 6,7 подбора и 3,1 передачи за игру в 7 матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Денвера»
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