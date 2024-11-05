Аарон Гордон пропустит несколько недель из-за растяжения икроножной мышцы

Аарон Гордон выбыл из строя на несколько недель.

Форвард «Денвера » Аарон Гордон пропустит несколько недель из-за растяжения правой икроножной мышцы. Гордон в нынешнем сезоне набирает 15,4 очка, 6,7 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.