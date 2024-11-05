Аарон Гордон пропустит несколько недель из-за растяжения икроножной мышцы
Аарон Гордон выбыл из строя на несколько недель.
Форвард «Денвера» Аарон Гордон пропустит несколько недель из-за растяжения правой икроножной мышцы.
Гордон в нынешнем сезоне набирает 15,4 очка, 6,7 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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