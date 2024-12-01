Прешес Ачиува: «Тренируюсь в полный контакт, но мне нужно вернуть уверенность в себе»
Прешес Ачиува восстанавливается после травмы бедра.
Форвард «Никс» получил растяжение задней поверхности левого бедра 18 октября в последнем предсезонном матче. Команда рассчитывала на 2-4 недели реабилитации. Сейчас заканчивается 6-я.
«Это был очень длинный процесс. Это тяжело. Любой игрок хочет выходить и играть, особенно зная, что ты мог бы помочь.
Мне нужно дойти до этапа, когда я смогу вернуть уверенность в себе. Я игрок взрывного характера. Чтобы иметь возможность показывать свой баскетбол, мне нужно заново обрести эту уверенность.
Пока я тренируюсь в полный контакт и со дня на день буду близок к возвращению.
Оно состоится сразу, как только я почувствую, что нахожусь в оптимальной форме», – рассказал баскетболист.
«Нью-Йорк» находится на 4-м месте Восточной конференции с результатом 11-8.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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