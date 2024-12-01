Адриатическая лига. «Спартак Суботица» проиграл на своей площадке «Црвене Звезде»
Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.
«Спартак Суботица» проиграл на своей площадке «Црвене Звезде».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 10-0, Црвена Звезда Сербия – 8-2, Будучность Черногория – 6-2, Дубай ОАЭ – 7-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-3, ФМП Сербия – 5-5, Спартак Суботица Сербия – 4-4, Мега Сербия – 4-5, Задар Хорватия – 4-5, Студентски центар Черногория – 4-6, Сплит Хорватия – 4-6, КРКА Словения – 4-6, Цедевита-Олимпия Словения – 4-6, Борац Чачак Сербия – 3-7, Цибона Хорватия – 2-7, Морнар Бар Черногория – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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