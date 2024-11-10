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Адриатическая лига. «Мега» примет «Црвену Звезду», «Партизан» встретится с «Дубаем» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

В сербском дерби встретятся «Мега» и «Црвена Звезда». Сербский «Партизан» примет «Дубай» из ОАЭ.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 7-0, Дубай ОАЭ – 6-1, Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 5-2, Мега Сербия – 4-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, Спартак Суботица Сербия – 3-3, ФМП Сербия – 3-4, КРКА Словения – 3-4, Студентски центар Черногория – 3-4, Сплит Хорватия – 3-5, Задар Хорватия – 3-5, Борац Чачак Сербия – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 2-6, Цибона Хорватия – 2-6, Морнар Бар Черногория – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoПартизан
logoЦрвена Звезда
logoАдриатическая лига
logoБудучность
logoБорац Чачак
logoМега
logoИгокеа
logoДубай
logoСпартак Суботица
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