Айзек Окоро и Дин Уэйд получили травмы голеностопных суставов
Два игрока «Кавальерс» получили травмы в матче с «Хорнетс».
Форварды «Кливленда» Айзек Окоро и Дин Уэйд травмировали голеностопные суставы левой ноги и не смогли доиграть до конца.
«Кавальерс» взяли верх со счетом 128:114, одержав 15-ю победу подряд. В следующем матче лидер сезона встретится с действующим чемпионом «Бостоном».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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