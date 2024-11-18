Айзек Окоро и Дин Уэйд получили травмы голеностопных суставов

Два игрока «Кавальерс» получили травмы в матче с «Хорнетс».

Форварды «Кливленда » Айзек Окоро и Дин Уэйд травмировали голеностопные суставы левой ноги и не смогли доиграть до конца.

«Кавальерс» взяли верх со счетом 128:114, одержав 15-ю победу подряд . В следующем матче лидер сезона встретится с действующим чемпионом «Бостоном».