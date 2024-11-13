В НБА только «Кливленд» без поражений. Тогда почему всем плевать?

«Кливленд» зашел на редкую территорию – команда Кенни Эткинсона стартовала 12-0, чего никогда не было в истории клуба, в том числе и во время пребывания в нем небезызвестного Леброна Джеймса.

За этими цифрами как будто скрывается кое-что важное.

Среди команд, стартовавших с 12 и больше побед подряд, лишь одна вылетела в первом раунде. Это был «Сиэтл» сезона-1982/83.

Остальные, как минимум, играли в финале конференции, а чаще – в главном финале.

«Чикаго» сезона-1996/97 – 12-0 и победа в чемпионате.

«Бостон» сезона-1957/58 – 14-0 и поражение в финале.

«Даллас» сезона-2002/03 – 14-0 и поражение в финале конференции.

«Вашингтон Кэпитолс» сезона-1948/49 – 15-0 и поражение в финале.

«Хьюстон» сезона-1993/94 – 15-0 и победа в чемпионате.

«Голден Стэйт» сезона-2015/16 – 24-0 и поражение в финале.

Результаты «Кливленда» не явлены в вакууме, а подкрепляются кучей многообещающей статистики: они одновременно лучшие по очкам после потерь (23,1 за матч) и лидируют в лиге по точности трехочковых (41%).

И все же какого-то резонанса вокруг команды, так круто обозначившей свои притязания, нет.

Почему так?

Самый короткий ответ: у «Кливленда» одно из самых легких расписаний в лиге (24-е по системе ESPN, а учитывающий расписание рейтинг Basketball-Reference отправляет их только на третье место по качеству баскетбола после «Оклахомы» и «Голден Стэйт») . Они дважды сыграли с «Милуоки», лежащими на дне Востока, принимали дома «Уорриорс» и победили только собранные «Никс», но в остальном разминались на клубах второй лиги НБА, лиги Восточной конференции. На всякий случай: на данный момент лишь две команды из этой могучей части идут с показателями выше 50% побед.

Почему «Кливленд» нужно принимать всерьез

Важно понимать, что в отсутствии интереса к «Кэвз» нет какого-то пренебрежения. Это, скорее, объясняется сочетанием двух факторов.

С одной стороны, тут нет элемента сюрприза: нынешний «Кливленд» не свалился с планеты Всекеррово, команда последние два сезона штурмует подходы к топ-3 Востока, даже несмотря на множество неприятных травм у главных действующих лиц.

С другой, сама серия характеризуется набором факторов, которые мешают неистово рукоплескать, как минимум, сейчас. Из самых очевидных – это как раз слабость расписания, процент командных трехочковых выше 40 и первое место по точности, феноменальное выступление в клатче (5-0 с TS 73%), отсутствие повреждений, эмоциональный всплеск на фоне только что подписанных продлений .

«Кливленд» – крутая команда для регулярного сезона. И в этом нет никакого нового знания.

Три основных причины для этого.

1. Стабильное качество защиты

С приходом в лигу Эвана Мобли «Кэвз» всегда в топе оборонительных команд: на первом месте в сезоне-2022/23, на шестом – в сезоне-2023/24, на седьмом – сейчас.

По большей части это определяется двумя факторами: а) в течение 48 минут на паркете у «Кэвз» находится как минимум один элитный рим-протектор, Мобли и Аллена старательно разводят по минутам, и такой пары классных защитных «больших» ни у кого нет, б) у «Кэвз» нет очевидных мишеней в защите, потому что даже маленькие защитники стараются. Одно из изменений в этом сезоне состоит в том, что начал стараться и Дариус Гарлэнд, с которым Кенни Эткинсон провел на эту тему целую серию бесед.

Оборонительные принципы при новом тренере немного изменились: например, частое присутствие в старте Дина Уэйда (206 см) и новоприобретенная активность Гарлэнда помогают активнее размениваться. Однако суть осталась неизменной – с мощной защитой внутри, сверхдоставучим Окоро, который берет на себя опеку лучших оппонентов, и старающимися малышами регулярку можно проехать безболезненно.

«Кливленд» – на 3-м месте по провоцированию потерь, на 7-м – по проценту и двухочковых, и трехочковых у соперника и в верхней половине лиги по чужим штрафным .

Защитная мощь уже не раз проявлялась в красивых концовках по ходу сезона с показательными выступлениями от Эвана Мобли.

2. Длинная скамейка

Это как раз то, что удивляет. Ну, настолько, насколько может вообще удивить такой солидный господин, сибарит и бонвиван, как Джордж Ньянг.

Одна из важных особенностей «Кливленда» – у них никто не играет больше 30 минут, за исключением Донована Митчелла (у того сейчас 30,7). «Кэвз» и так предстают сверхглубокой командой в силу наличия костяка из четырех звезд, которых они могут разводить в регулярке: в 62% случаев на площадке присутствует как минимум пара «большой»-маленький (Гарлэнд-Аллен или Митчелл-Мобли), в 28% случаев они выходят вчетвером. Так еще «Кливленд» получает очень сильную подпитку со скамейки.

Сам Док Риверс признавал, что матч с «Милуоки» переломил трехочковыми Сэм Меррилл.

Ни разу в старте не вышел Карис Леверт. Любимчик Аткинсона по «Нетс» выступает в роли второстепенного боллхэндлера, разыгрывает пик-н-роллы и демонстрирует неадекватную эффективность (68% TS).

Ньянг теперь оправдывается за промахи с дуги в проходах.

Ну, и конечно, откровением стало возвращение Тая Джерома. Чемпион NCAA в составе Виржинии поскитался по лиге, пропустил прошлый сезон после операции на голеностопе, но в 27 лет заявил о себе как о претенденте на лучшего шестого. У него 54% попаданий из-за дуги и все увеличивающееся в этой связи время: вчера Джером организовал возвращение в матче с «Чикаго», когда Эткинсон усадил на скамейку весь свой звездный квартет и доверил команду парню, о существовании которого не подозревали 99% тех, кто следит за НБА.

И это еще Макс Струс, потенциальный претендент на место в стартовой пятерке, пропускает начало сезона.

3. Сразу два звездных пик-н-ролльщика

У «Кливленда» вроде бы простое расписание, но вообще-то не совсем: со старта сезона они сыграли уже 12 матчей, тогда как большинство команд – около 10. «Кэвз» не получали никаких поблажек, они провели уже 3 бэк-ту-бэка и ни разу не отдыхали больше двух дней. Во многом из-за этого их сложно объективно оценить: они продолжают побеждать, но с «Бруклином» и «Чикаго» мучились до конца, так как явно подустали.

Их зашкаливающую статистику можно списывать на короткую дистанцию, но опять же, детали могут измениться, а вот суть вряд ли. У «Кливленда» сразу два человека в топ-13 по количеству пик-н-роллов и сразу 5 человек (это лучший в лиге Джером, Карис Леверт и Эван Мобли), у кого в пик-н-роллах выше 0,8 очка за владение, то есть выше, чем у сегодняшнего Луки Дончича . Донован Митчелл на протяжении несколько сезонов доказывал, что способен генерировать вокруг себя топовое нападение. Дариус Гарлэнд в этом сезоне старшего товарища подвинул. На протяжении 48 минут у «Кэвз» на площадке всегда есть несколько боллхэндлеров, среди которых обязательно имеется хотя бы один элитный мастер самого эффективного типа атаки в современном баскетболе.

Собственно, главное усиление «Кэвз», сохранивших состав нетронутым – это и есть реабилитация Дариуса Гарлэнда. В защитнике коллективно разочаровались после того, как он в прошлом году сломал себе челюсть и сильно потерял в массе и общем уровне энергии. Но в этом сезоне он вернулся не только с прежним уровнем заряженности, но и намного адаптировался к баскетболу рядом с Митчеллом – еще с лета Кенни Аткинсон настраивал его на игру без мяча, на большее движение, на необходимость двигаться, открываться и выдавать спурты. Это все вылилось в самый впечатляющий момент этого стартового отрезка, когда Гарлэнд выиграл дуэль у Дэмиана Лилларда и расстрелял в концовке «Бакс». Митчелл и не смотрел на кольцо – просто подавал снаряды и смотрел, что будет дальше. Гарлэнд сейчас – среди лидеров по очкам в клатче с TS 91%!

Что изменил Кенни Эткинсон

За исключением последнего пункта, все вышеперечисленное – как будто багаж Джей Би Бикерстаффа. Хотя, безусловно, есть ощущение, что Кенни Эткинсон за месяц работы коснулся примерно всего.

Вот основные пункты:

● Мобли в роли пойнт-форварда;

Это, собственно, главное, зачем «Кэвз» понадобился новый тренер. «Кливленд» пытался сделать из Мобли растягивающего четвертого, но двигалось со скрипом: во второй половине сезона он, конечно, вышел на 40% трехочковых, но все это было не очень убедительно при столь низком числе попыток. Эткинсон предложил неочевидное решение – сделать из Мобли кого-то вроде Дрэймонда Грина: форвард разгоняет атаку, играет пик-н-роллы с мячом в руках, получая заслон от маленького, обыгрывает своего с периметра .

С точки зрения эффективности Мобли стал немного хуже, но сразу же залетел в главные сюрпризы сезона, потому что его новая роль изменила «Кэвз».

● подгонка Аллена и Мобли;

За первой проблемой непосредственно шла и вторая: летом было ощущение, что «Кливленд» должен отказаться от Джарретта Аллена и не идти против современных трендов. Два игрока без броска убивают пространство в атаке и откровенно мешают друг другу.

Эткинсону поручили наладить и это. Часть вопросов он снял за счет того, что Аллен и Мобли не так много времени проводят вместе. Часть вопросов – за счет того, что один из них выходит на дугу и становится разыгрывающим.

Выводы пока делать тоже рано: основная четверка «Кливленда» выдает +5,9 очка на 100 владений. Что вроде неплохо, но не очень впечатляет, если сравнивать классические «пятерки смерти» у претендентов на титул, а также учесть то, насколько лучше и Мобли, и Аллен выглядят отдельно друг от друга (+21,4 у первого в связке с Митчеллом и +13,8 у второго в связке с Гарлэндом) .

Показательно в четвертой четверти с «Бруклином» Эткинсон решил вовсе не выпускать Аллена и провел решающие минуты с Мобли на месте центрового, благодаря чему и избежал первого поражения.

● раскрытие Гарлэнда;

Кэтч-энд-шут-броски от Гарлэнда выросли с 17,6% частотности при 36% с игры до 25,4% при 50% с игры – он все лето готовился к тому, что его функции поменяются, и принял новую роль . Теперь защитник не просто танцует с мячом, а получает его в позициях, где у него есть преимущество в скорости или необходимое пространство.

Из-за этого его скромные габариты практически не чувствуются. У него высочайшие цифры по эффективности за карьеру (53% с игры, 46% из-за дуги, 2,5 потери). И здесь действительно огромная заслуга нового тренера, который не только был вполне убедителен, но и понимает, что нужно, чтобы игрок не выпал из ритма. Процент использования у Гарлэнда остался на привычном уровне – его просто умнее задействуют.

● «Кливленд» побежал;

В этом году у «Кэвз» 100,6 владений за игру, это 8-е место в лиге. Отнюдь не вершина, но при Бикерстаффе команда если не шла на последней позиции в лиге, то была в замыкающей десятке. Это было самым нелогичным из всего, что происходило с «Кливлендом» в это время: как можно играть самый медленный темп с Митчеллом и Гарлэндом?!

Очевидно, что набравший оптимальную форму Гарлэнд – основной бенефициар изменившейся стратегии.

В этом году «Кливленд» в топе по числу владений за первые 7 секунд (были 12-ми), а количество долгих владений сократилось на 8% (с 20% до 12%) .

Это в каком-то смысле стимулируется за счет расширенной ротации. Новая версия НБА ориентируется на глубину составов, и у «Кливленда» есть возможность поддерживать темп без ущерба для качества и последствий для лидеров.

● акцент на катах;

Эткинсон тут на днях сформулировал не самую очевидную вещь: «Прежняя НБА создавала пространство так, все стояли по сторонам, а один человек играл пик-н-ролл. Теперь же много врываний. Врывания создают пространство. Они создают пустые зоны и коридоры для проходов».

Если сравнить с прошлым сезоном, то ни количество, ни качество катов не изменилось. «Кливленд» остается лидером в этой области.

Однако визуально это основное улучшение в атаке – Аткинсон сохранил основу «Кэвз» на пик-н-роллы и одновременно принес множество элементов из системы «Голден Стэйт», где он халтурил последние годы. Отсюда роль Мобли, отсюда игра Гарлэнда без мяча, отсюда развернутые пик-н-роллы с маленьким, ставящим заслоны, отсюда больше задействования ролевых игроков, отсюда много движения на слабой стороне, целая система врываний, которая освобождает пространство и для Митчелла, и для Мобли.

«Кливленд» занимает 7-е место по средней скорости в атаке – 7,6 км в час . На первом месте идеал Эткинсона – «Голден Стэйт», 7,8 км в час.

«Кливленд» – в топ-5 по проходам под щит. Тогда как раньше болтался в нижней половине.

«Наша цель – чтобы середина площадки была открыта , – объяснял Эткинсон. – Именно это вы можете видеть, когда я рисую комбинации на планшете… Я называю это автобан. Мы хотим, чтобы это были скоростные пути».

Именно это очевидно увеличившееся пространство и повлияло на самые показательные атакующие метрики: «Кливленд» создает 20 открытых трехочковых за матч (11-е место в лиге) и реализует 49% из них, эффективнее всех атакует с дуги (41%) и с игры (52%) и редко теряет (13,1 потери, 6-е место) . Прямо сейчас у них самая эффективная атака – 121,7 очка на 100 владений и топ-2 и в позиционном нападении, и по быстрым переходам.

● от Митчелла перестали требовать слишком много;

На бумаге Донован Митчелл проводит один из самых слабых сезонов в карьере. Плюс только в эффективности трехочковых – 41% сейчас. Остальное упало – 2,3 потери к 3,7 передачи, 52% двухочковых, только 4 штрафных – худший показатель с первого сезона, 23,7 очка – худший показатель с первого сезона …

Самая важная цифра, тем не менее, это 30,7 минуты за матч. Среднее время преодолело отметку в 30 минут только в последних двух играх, когда «Кливленд» пожарил против «Бруклина» и «Чикаго».

Митчелл никогда не играл так мало.

В этом смысл подхода Эткинсона к лидеру. В предыдущих сезонах от него требовали убиваться еще в регулярке, что приводило то к травмам, то к истощению в ключевые моменты. Здесь же Митчелл получил возможность показать себя не токсичным лидером и делегировать часть функций партнерам – он болеет за Гарлэнда как за себя самого, поддерживает центровых в их непростых трансформациях, отвечает за атмосферу.

Митчелл – лицо вот этого нового «Кливленда», тут двух мнений быть не может. Но если изучать баскетбол по средней статистике, то об этом никогда не догадаешься.

● атмосфера;

Вероятно, это просто следствие успехов, но ни одна команда в сегодняшней НБА не излучает столько позитива. Митчелл приходит на пресс-конференции Гарлэнда и задает ему вопросы. Окоро не боится бросать. Тай Джером веселится, раздавая интервью в раздевалке. Мобли раздает весомые «горшки» в клатче. Аллен улыбается.

Эткинсон не стесняется записывать это себе в заслугу. Более того, он не стесняется представляться «менеджером», а не «тренером».

Оказывается, это гораздо важнее.

«Теперь я терпеливее. Больше занимаюсь управлением. В «Бруклине» я был настоящим тренером. Пытался упорно учить игре, это типичная ситуация для молодого тренера . Когда стараешься добиться идеальных тренировок, бросковых практик. Теперь я больше озабочен общей картиной. Состоянием раздевалки, игроками, не беспокоюсь о мелочах. Возраст тоже имеет значение».

Так или иначе, но вот это вечная мрачность «Кэвз», когда все выходили на паркет с мыслью о том, кого же обменяют первым, развеялась.

Почему пока это ничего не значит

Из всего этого вытекают два вроде бы противоречащих друг другу вывода: «Кливленд» – это не какой-то непонятный выскочка, «Кливленд» не сможет выдержать все эти запредельные цифры атаки на дистанции.

У команды теоретически остаются ресурсы для усиления нападения: например, «Кэвз» занимают последнее место в лиге по подборам под чужим щитом и 24-е по подходам на линию (вот это осталось неизменным с прошлого года) . Но совершенно исключено, что на протяжении регулярного чемпионата они и дальше всей командой будут реализовывать 41% из-за дуги, такое не делал даже прошлогодний «Бостон» (39%). Какое бы беспредельное пространство там ни было, эффективность обязательно снизится – ну, не может Карис Леверт затмевать Майкла Джордана. Еще большая вероятность этого появляется в силу того, что соперники будут поинтереснее.

Такое снижение – это нормально и ожидаемо. Как нормальны и ожидаемы все же допустимые поражения, а также гипотетически ничуть не стыдная борьба с «Бостоном» за первое место на Востоке.

Тут важно другое. Что бы там ни предвещали исторические параллели, для «Кливленда» эта победная серия глобально ничего не изменила: да, это достойная команда, да, в помойной конференции.

Эткинсон дал сиюминутный результат, но не исправил фундаментальную проблему совместимости. Его решения отлично подходят для регулярного сезона: длинная ротация, поочередные перформансы Гарлэнда и Митчелла против конкретных матчапов, разведение минут Аллена и Мобли, хаос на слабой стороне с последующими трехочковыми из угла, взбучки после расслабленности в первой четверти против «Бакс» – из этого вполне логично рождается одна из лучших команд регулярки.

Но «Кливленд» и так всегда был одной из лучших команд регулярки. С поправкой на непременное отсутствие кого-то из четверки и необъяснимые метания Бикерстаффа.

В плей-офф ротация сокращается. И для любой команды важно иметь пятерку, которая и примет на себя всю ответственность. И вот тут для «Кливленда» все осталось там же: согласно неполноценной и нерепрезентативной выборке старта сезона, они по-прежнему гораздо лучше играют с одним центровым, а не с двумя, реабилитация Гарлэнда так или иначе, но отражается на Митчелле, а оптимальную фигуру на третьем номере вряд ли кто-то назовет – это Уэйд, Окоро, а может быть Струс …

Эткинсон за эти 12 матчей показал, что готов подстраиваться под любого соперника. И такая непредсказуемость, возможно, сделает «Кливленд» более вариативным и опасным. Хотя, наверное, боссы клуба убеждали себя в этом и в предыдущих розыгрышах плей-офф.

Пока сами по себе результаты, даже такие убедительные, как 12-0, ничего не подразумевают. Видится, что важны не столько победы, сколько все остальное, что принес с собой Эткинсон – принципиально другая культура, уверенность у молодых игроков, раскрытие всех вплоть до пузика Ньянга, тактическая гибкость, проактивный поиск решения для многолетних проблем «Кливленда»…

Кенни Эткинсон повел «Кэвз» в правильном направлении. Вот только это самое начало непредсказуемого пути.

Фото: Gettyimages.ru /AP Photo/Melissa Tamez; Gettyimages.ru /Scott Taetsch/Getty Images, Michael Reaves