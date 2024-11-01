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«Мы были слишком эмоциональными». «Голден Стэйт» пытается исправить ситуацию с тренерскими «челленджами»

«Уорриорз» не понравилась статистика опротестованных судейских решений прошлого сезона.

Клуб занимал последнее место в лиге по удачным «челленджам» в прошлом сезоне. Команде удалось опротестовать 31,8 процента решений, средний процент по лиге составлял 59,2, только 2 команды («Портленд» и «Детройт») опустились ниже 50.

«Я видел статистику этим летом. Стив был в самом низу. Понял, что мы были очень плохи. Неправильно подходили к этому процессу.

Я все время кричал с площадки, Брэндин Подземски и другие делали это. Нам не удавалось привести все в порядок.

В этом сезоне Стив пару раз спрашивал меня, и я отказывался от «челленджа». Подземски делал то же самое. Кажется, мы стали лучше в этом направлении.

Это отражается не только на самих решениях. То, что мы постоянно неверно опротестовывали эпизоды, означает, что мы были слишком эмоциональными, слишком много обращали внимания на судейские решения. Мы должны понимать, как разумно использовать этот инструмент. Он очень важен. Может изменить исход матча», – заключил форвард Дрэймонд Грин.

«Не думаю, что мы исправили сам процесс. Просто Дрэймонд лучше контролирует свои эмоциональные порывы и понимает, есть ли шанс на нужное решение», – прокомментировал ситуацию защитник Брэндин Подземски.

«Мы сознательнее относимся к этому вопросу. Но если Дрэймонд или Стеф Карри получают 4-й фол, и он кажется нам сомнительным, пришло время», – добавил главный тренер Стив Керр.

В новом сезоне удачными стали 4 из 5 «челленджей» команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoПортленд
logoНБА
logoСтив Керр
судьи
logoДрэймонд Грин
logoБрэндин Подземски
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