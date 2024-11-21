«Юта» подпишет двусторонний контракт с форвардом Дэвидом Джонсом

Дэвид Джонс присоединится к «Джаз».

Форвард (22 года, 198 см) не был выбран на драфте-2024 НБА. Баскетболист попытался пробиться в состав «Филадельфии», но в итоге оказался в лиге развития.

Джонс 4 года выступал в NCAA, набирая 21,8 очка, 7,6 подбора и 1,8 передачи в среднем в последнем сезоне.

Игрок подпишет с «Ютой» двустороннее соглашение.