«Юта» подпишет двусторонний контракт с форвардом Дэвидом Джонсом
Дэвид Джонс присоединится к «Джаз».
Форвард (22 года, 198 см) не был выбран на драфте-2024 НБА. Баскетболист попытался пробиться в состав «Филадельфии», но в итоге оказался в лиге развития.
Джонс 4 года выступал в NCAA, набирая 21,8 очка, 7,6 подбора и 1,8 передачи в среднем в последнем сезоне.
Игрок подпишет с «Ютой» двустороннее соглашение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости