Евгений Пашутин о поражении от «Пари НН»: «Не хватило энергии»
Евгений Пашутин заявил, что «Парме» не хватило энергии в матче с «Пари НН».
«Сегодня нам не хватило энергии. Вернулись из Краснодара совсем недавно после тяжелой дороги и остались без полноценной тренировки, вчера буквально посмотрели видео и на этом все. Также пришлось отменить утреннюю тренировку сегодня, так как парни физически устали.
Это не оправдание, но думаю, что этот фактор сказался на том, что стартовая пятерка сегодня подсела физически и нам не хватило энергии. Что касается скамейки и ее помощи в игре — сначала парням удавалось сохранять дистанцию, особенно в первые две четверти, но в третьей десятиминутке энергия закончилась и дистанция увеличилась до 14 очков.
Сегодня мы были не похожи сами на себя. Сейчас необходимо восстановиться и быть готовым к игре с «Автодором», – сказал главный тренер «Пармы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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