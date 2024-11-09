Евгений Пашутин о поражении от «Пари НН»: «Не хватило энергии»

Евгений Пашутин заявил, что «Парме» не хватило энергии в матче с «Пари НН».

«Сегодня нам не хватило энергии. Вернулись из Краснодара совсем недавно после тяжелой дороги и остались без полноценной тренировки, вчера буквально посмотрели видео и на этом все. Также пришлось отменить утреннюю тренировку сегодня, так как парни физически устали.

Это не оправдание, но думаю, что этот фактор сказался на том, что стартовая пятерка сегодня подсела физически и нам не хватило энергии. Что касается скамейки и ее помощи в игре — сначала парням удавалось сохранять дистанцию, особенно в первые две четверти, но в третьей десятиминутке энергия закончилась и дистанция увеличилась до 14 очков.

Сегодня мы были не похожи сами на себя. Сейчас необходимо восстановиться и быть готовым к игре с «Автодором», – сказал главный тренер «Пармы».