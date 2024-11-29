Евгений Пашутин: «История Свинина напоминает мне начало карьеры Андрея Кириленко»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин оценил потенциал 18-летнего Льва Свинина.

«История Свинина напоминает мне начало карьеры Андрея Кириленко .

Когда Андрею было 17-18 лет Станислав Еремин давал ему по 30 минут на позиции третьего номера. Вокруг были топовые партнеры, и во многом из-за этого он так быстро прогрессировал. Конечно, думаю, талант у Кириленко был повыше, но у Левы тоже огромный потенциал. У него высокий баскетбольный IQ, в детстве он играл на позиции разыгрывающего. Все в порядке броском. Не зря его вызывают в сборную. Однако с физикой еще надо работать и работать.

В матче с ЦСКА Аврамович «сел» ему в ноги, и сразу потеря. Столкнулся с Джекири – потеря. Не надо быть культуристом, качком, но игрок должен быть сильным, как натянутая струна. Как тот же Вембаньяма. Она высокий, худой, но за счет пластики, силы тела, с ним очень сложно бороться.

В целом рад за пермских ребят. Помимо Свинина это Иван Егоров и Григорий Тучков. Павел Морозов из Екатеринбурга, но вырос в системе пермского клуба. Еще два человека на подходе в основу. Так что надеюсь через год-два «Парма » сможет повторить путь «Локомотива-Кубань», где на первые роли выходят свои воспитанники. Да, мы по-прежнему ставим перед собой задачу выйти в плей-офф, но важно еще и вырастить свою смену. Это непросто, но мы к этому стремимся», – сказал Пашутин .

На прошлой неделе Свинин сыграл за сборную России с Ливией (2 очка, 2 передачи и 1 подбор), а в четверг провел почти 18 минут в матче против ЦСКА в Лиге ВТБ (8 очков и 4 подбора).