Лианджело Болл: «Если бы я тренировался, то мог бы отправить Джейка Пола в нокаут»

Лианджело Болл считает, что способен побить Джейка Пола в боксерском поединке.

«Если бы я тренировался, то да, думаю, смог бы нокаутировать его», – сказал 26-летний бывший игрок Лиги развития НБА в подкасте баскетболистки Энджел Риз.

Шоумен и боксер недавно победил бывшего абсолютного чемпиона в тяжелом весе Майка Тайсона единогласным решением судей. У него общий результат 11-1 с семью нокаутами, успешный бой с Тайсоном стал его самой громкой победой.