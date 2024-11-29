Лианджело Болл: «Если бы я тренировался, то мог бы отправить Джейка Пола в нокаут»
Лианджело Болл считает, что способен побить Джейка Пола в боксерском поединке.
«Если бы я тренировался, то да, думаю, смог бы нокаутировать его», – сказал 26-летний бывший игрок Лиги развития НБА в подкасте баскетболистки Энджел Риз.
Шоумен и боксер недавно победил бывшего абсолютного чемпиона в тяжелом весе Майка Тайсона единогласным решением судей. У него общий результат 11-1 с семью нокаутами, успешный бой с Тайсоном стал его самой громкой победой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Подкаст Энджел Риз
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости