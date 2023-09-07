Лавар Болл опубликовал видео, где Лианджело якобы жмет 195 кг от груди

Теги НБА видео Лавар Болл Лианджело Болл Баскетбол

В сети появилось видео, как Лианджело Болл идет на личный рекорд в жиме от груди – 195 кг.

Под руководством и яркой поддержкой своего отца Лавара Лианджело удалось установить свой лучший персональный результат.

Для достоверности Лавар Болл посчитал вес всей штанги: получилось 430 фунтов – 195 килограммов.

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10 комментариев

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Михаил Булгаков
с таким отрывом задницы от лавки это уже не жим лежа, лучше бы поберег свою поясницу для предстоящих игр)
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Mr.BadGuy
Чето блины какие то мелкие. Я когда вешаю 120 и то визуально штанга намного тяжелее кажется. По паре больших блинов с каждой стороны, которые тянут на двадцатку, остальное мелочь и гриф 10 кг не больше.
Да и вообще с его длиной рук чтобы выжать такой вес грудные должны быть по размеру как у Шварцнеггера. У Шварца рекорд в жиме 240 кг на пике формы, в остальные годы значит в районе 210-220 где-нибудь. А тут 195 при том что по пропорциям фигуре Лианжело на силовика не похож. Когда я занимался силовым троеборьем у меня было веса 92 кг при 176 см роста, а были и еще более массивные парни чем я и никому 195 в жиме и не снилось. 180 предел, а так 150-160 обычно
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sfrrrR
Любой человек который хоть раз в жизни посещал спортзал сразу поймёт, что на штанге конечно никакими 195-ю килограммами и не пахнет. По многочисленным прямым и косвенным признакам. Ну, правда, надо отдать должное заголовку статьи, где слово "якобы" не зря сразу отметили.
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BT
Мелковаты блины, заявленный вес вызывает сомнение.
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Алексей Никишин
Ответ Mr.BadGuy
Чето блины какие то мелкие. Я когда вешаю 120 и то визуально штанга намного тяжелее кажется. По паре больших блинов с каждой стороны, которые тянут на двадцатку, остальное мелочь и гриф 10 кг не больше. Да и вообще с его длиной рук чтобы выжать такой вес грудные должны быть по размеру как у Шварцнеггера. У Шварца рекорд в жиме 240 кг на пике формы, в остальные годы значит в районе 210-220 где-нибудь. А тут 195 при том что по пропорциям фигуре Лианжело на силовика не похож. Когда я занимался силовым троеборьем у меня было веса 92 кг при 176 см роста, а были и еще более массивные парни чем я и никому 195 в жиме и не снилось. 180 предел, а так 150-160 обычно
В коментах пишут что блины из чугуна, поэтому и размер такой. Но это не важно, как ты правильно сказал, чувак с его ростом должен быть прям очень мощным, что естественно не так.
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Алексей Никишин
Ахах 195 кг ну да верим, главное погромче кричать. Поделить этот вес на два.
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joe thornton 19
Тренировки по методу Лавара уже похоже привели к тому, что два его сына не вылезают из лазарета. Но папа не успокаивается - хочет и третьего туда же отправить.
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quznez
Ответ Mr.BadGuy
Чето блины какие то мелкие. Я когда вешаю 120 и то визуально штанга намного тяжелее кажется. По паре больших блинов с каждой стороны, которые тянут на двадцатку, остальное мелочь и гриф 10 кг не больше. Да и вообще с его длиной рук чтобы выжать такой вес грудные должны быть по размеру как у Шварцнеггера. У Шварца рекорд в жиме 240 кг на пике формы, в остальные годы значит в районе 210-220 где-нибудь. А тут 195 при том что по пропорциям фигуре Лианжело на силовика не похож. Когда я занимался силовым троеборьем у меня было веса 92 кг при 176 см роста, а были и еще более массивные парни чем я и никому 195 в жиме и не снилось. 180 предел, а так 150-160 обычно
Фигасе кабанчик рост/вес.
Сейчас тренишься, как вес ходит?
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Mr.BadGuy
Ответ quznez
Фигасе кабанчик рост/вес. Сейчас тренишься, как вес ходит?
давно забил, иногда для души просто жим 100-120 кг делаю и все, у нас тренажерка прям на работе. Вес остался, но из мышцы перешел в основном в жир. У меня от природы широкая кость поэтому дискомфорта нет. Дискомфорт от набраного веса испытывают те кто большую мышечную массу наращивает на тонкую кость, суставы и связки не держат. А у меня от природы мослы крепкие.
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Mr.BadGuy
Ответ Алексей Никишин
В коментах пишут что блины из чугуна, поэтому и размер такой. Но это не важно, как ты правильно сказал, чувак с его ростом должен быть прям очень мощным, что естественно не так.
Чугун по плотности ненамного больше железа, обрезиненые блины визуально больше выглядят, но обычные блины что чугун что железо особой разницы нет
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