Лавар Болл опубликовал видео, где Лианджело якобы жмет 195 кг от груди
В сети появилось видео, как Лианджело Болл идет на личный рекорд в жиме от груди – 195 кг.
Под руководством и яркой поддержкой своего отца Лавара Лианджело удалось установить свой лучший персональный результат.
Для достоверности Лавар Болл посчитал вес всей штанги: получилось 430 фунтов – 195 килограммов.
«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями
Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам
Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге
Да и вообще с его длиной рук чтобы выжать такой вес грудные должны быть по размеру как у Шварцнеггера. У Шварца рекорд в жиме 240 кг на пике формы, в остальные годы значит в районе 210-220 где-нибудь. А тут 195 при том что по пропорциям фигуре Лианжело на силовика не похож. Когда я занимался силовым троеборьем у меня было веса 92 кг при 176 см роста, а были и еще более массивные парни чем я и никому 195 в жиме и не снилось. 180 предел, а так 150-160 обычно
Сейчас тренишься, как вес ходит?