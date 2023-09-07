В сети появилось видео, как Лианджело Болл идет на личный рекорд в жиме от груди – 195 кг.

Под руководством и яркой поддержкой своего отца Лавара Лианджело удалось установить свой лучший персональный результат.

Для достоверности Лавар Болл посчитал вес всей штанги: получилось 430 фунтов – 195 килограммов.

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