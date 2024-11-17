«Это не бои». Джо Маззулла прокомментировал вечер бокса в Техасе с поединком Майка Тайсона и Джейка Пола

Главный тренер «Бостона» увлекается UFC и джиу-джитсу.

Джо Маззуллу спросили, смотрел ли он бои вечера бокса в Техасе. Главной была встреча Майка Тайсона и Джейка Пола , окончившаяся поражением 58-летнего боксера решением судей.

«Это не бои», – ответил Маззулла.

На событии присутствовал бывший центровой Шакил О ’Нил.