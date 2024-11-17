  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Это не бои». Джо Маззулла прокомментировал вечер бокса в Техасе с поединком Майка Тайсона и Джейка Пола
3

«Это не бои». Джо Маззулла прокомментировал вечер бокса в Техасе с поединком Майка Тайсона и Джейка Пола

Главный тренер «Бостона» увлекается UFC и джиу-джитсу.

Джо Маззуллу спросили, смотрел ли он бои вечера бокса в Техасе. Главной была встреча Майка Тайсона и Джейка Пола, окончившаяся поражением 58-летнего боксера решением судей.

«Это не бои», – ответил Маззулла.

На событии присутствовал бывший центровой Шакил О’Нил.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Legion Hoops в сети X
logoМайк Тайсон
logoБостон
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoбокс
logoДжейк Пол
logoДжо Маззулла
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бой Тайсона и Пола смотрели в прямом эфире более 60 млн человек
2сегодня, 04:18
Цзю – о Тайсоне: «Реакция уже не та, выносливость стала ниже, замедлился из-за возраста. Этим Пол и воспользовался»
13вчера, 17:55
Зато Пол – Тайсон удалось как шоу: выезд к рингу на кабриолете, билет за $2 млн, легший Netflix
21вчера, 15:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
49 очков Де’Аарона Фокса принесли «Сакраменто» победу над «Ютой»
11 минут назадВидео
Улли Грин о большом количестве штрафных бросков «Лейкерс»: «Сами ответьте на этот вопрос для меня»
231 минуту назад
НБА. «Милуоки» проиграл «Шарлотт», «Бостон» одолел «Торонто» в овертайме, «Даллас» победил «Сан-Антонио» и другие результаты
122сегодня, 05:53
«Стараюсь исправиться». Лука Дончич активизировался в защите в победном матче против «Сперс»
1сегодня, 05:47
«Кливленд» решил дать отдых Доновану Митчеллу в матче с «Шарлотт»
сегодня, 05:32
Леброн Джеймс забросил 2 ключевых трехочковых в концовке матча против «Пеликанс»
3сегодня, 05:15Видео
Бросок Джейсона Тейтума под сирену принес «Бостону» победу над «Торонто» в овертайме
3сегодня, 05:02Видео
«Буду разумным». Виктор Вембаньяма пропустил матч с «Далласом», оценив состояние колена
сегодня, 04:45
Отсутствие тренерского «челленджа» у «Милуоки» принесло «Шарлотт» победу в результате штрафных бросков Ламело Болла
4сегодня, 04:33Видео
Егор Демин набрал 16 очков и сделал 7 результативных передач в 4-м победном матче в NCAA
2сегодня, 04:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Лимож», «Дижон» дома проиграл «Сен-Кантену» и другие результаты
вчера, 21:54
ACB. «Мурсия» обыграла «Бреоган», «Тенерифе» встретится с «Манресой»
вчера, 19:28Live
Чемпионат Италии. «Скафати» сыграет с «Варезе»
вчера, 10:59
Чемпионат Турции. 37 очков Бессона помогли «Манисе» победить в гостях «Тюрк Телеком», «Бешикташ» выиграл у «Бююкчекмедже» и другие результаты
1вчера, 20:54
Чемпионат Греции. «Промитеас» обыграл АЕК, «Паниониос» был сильнее «Ариса»
вчера, 20:52
Фол Дрэймонда Грина на Заке Иди переквалифицирован в неспортивный фол 1-й степени
16вчера, 20:37
Бродрик Томас подпишет контракт с «Манисой»
вчера, 20:29
Игроки уровня Матча звезд атакуют через Леброна Джеймса с точностью 34% с игры и 23% из-за дуги
7вчера, 20:22
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» была сильнее «Меги»
вчера, 20:07
Рик Брансон: «Мо Чикс вынудил меня завершить карьеру»
2вчера, 19:50