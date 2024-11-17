«Это не бои». Джо Маззулла прокомментировал вечер бокса в Техасе с поединком Майка Тайсона и Джейка Пола
Главный тренер «Бостона» увлекается UFC и джиу-джитсу.
Джо Маззуллу спросили, смотрел ли он бои вечера бокса в Техасе. Главной была встреча Майка Тайсона и Джейка Пола, окончившаяся поражением 58-летнего боксера решением судей.
«Это не бои», – ответил Маззулла.
На событии присутствовал бывший центровой Шакил О’Нил.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Legion Hoops в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости