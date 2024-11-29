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Дрэймонд Грин рассказал, что Кэм Томас напомнил ему Кобе Брайанта во время матча против «Нетс»

Дрэймонд Грин рассказал о том, как сложно сдерживать Кэма Томаса.

«Уоррриорз» недавно уступили «Нетс», несмотря на «+18» в третьей четверти.

«Стратегия была в том, что мы собирались сдваиваться на Кэме независимо от того, где он находится на площадке. Мы сдваивались, когда он начинал что-то делать после хэнд-оффа. Если он выходил из-под заслона с мячом, мы сдваивались. И когда я понял, что эта стратегия не сработает, мы с Мозесом Муди стали устраивать дабл-тим вообще в полноценном режиме.

И вот какой-то момент игры, я такой: «О, мы вытеснили его почти к боковой линии. Он должен потерять мяч». А этот парень взял и бросил с ведения. Я чуть не сфолил на нем, потому что все еще прессовал его в двойной опеке. Я все еще закрывал ловушку, а он взял и бросил. Я такой: «О! О нет! Он не такой как все! Это какой-то Кобе!» – вспомнил форвард «Голден Стэйт» во время записи подкаста с защитником «Бруклина».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Draymond Green Show with Baron Davis
logoГолден Стэйт
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logoДрэймонд Грин
logoКобе Брайант
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