Макси Клебер: «История со сборной Германии для меня закончена. Возвращения не будет»

Макси Клебер прокомментировал возможность выступления за Германию.

Форвард «Далласа » не выступает за национальную команду после комментариев разыгрывающего Денниса Шредера о его неучастии в Евробаскете-2022. Шредер позже извинился за свои слова.

«Что было, то было. Я смотрел Олимпиаду как фанат. Для Германии всегда хорошо, когда национальная команда добивается успеха.

Это очень здорово для роста баскетбола в моей стране. Олимпийский турнир – отличная платформа для этого. Я знаю многих парней в команде. Они мои друзья. Было приятно понаблюдать за ними.

Знаю Алекса Мумбру (новый главный тренер), но еще не разговаривал с ним. Для меня лично история со сборной закончена. Возвращения не будет», – рассказал о своем отношении к национальной команде Клебер .