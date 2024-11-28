Макси Клебер: «История со сборной Германии для меня закончена. Возвращения не будет»
Макси Клебер прокомментировал возможность выступления за Германию.
Форвард «Далласа» не выступает за национальную команду после комментариев разыгрывающего Денниса Шредера о его неучастии в Евробаскете-2022. Шредер позже извинился за свои слова.
«Что было, то было. Я смотрел Олимпиаду как фанат. Для Германии всегда хорошо, когда национальная команда добивается успеха.
Это очень здорово для роста баскетбола в моей стране. Олимпийский турнир – отличная платформа для этого. Я знаю многих парней в команде. Они мои друзья. Было приятно понаблюдать за ними.
Знаю Алекса Мумбру (новый главный тренер), но еще не разговаривал с ним. Для меня лично история со сборной закончена. Возвращения не будет», – рассказал о своем отношении к национальной команде Клебер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Augsburger Allgemeine
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