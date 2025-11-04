0

Коллин Гиллеспи о Ройсе О’Ниле: «В его арсенале есть все виды бросков»

Разыгрывающий «Финикса» Коллин Гиллеспи высоко оценил снайперские качества своего партнера по команде Ройса О’Нила, который в текущем сезоне в среднем набирает 12,7 очка за игру при 42,4% реализации трехочковых бросков с 8,4 попытками за матч.

«Ройс – снайпер. В его арсенале есть все виды бросков: с ведением, со смещением в сторону, после ложного показа. Поэтому, когда он на площадке, мы знаем – он охотится за трехочковыми, и стараемся его находить, потому что такой игрок может полностью изменить ход игры, когда он разогрет и набрал ритм», – сказал Гиллеспи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Финикса»
logoФиникс
logoНБА
logoРойс О'Нил
logoКоллин Гиллеспи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Голден Стэйт – Финикс – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА 2025/2026, 5 ноября 2025
сегодня, 13:56Пользовательская новость
Эл Хорфорд пропустит матч с «Финиксом»
сегодня, 04:38
Виктор Вембаньяма о поражении от «Финикса»: «Они были готовы ко всему, что мы делали»
вчера, 13:39
Главные новости
Зайон Уильямсон пропустит 7-10 дней из-за растяжения подколенного сухожилия
11 минут назад
Марк Спирс о будущем Джа Морэнта: «Если его и обменяют, то, скорее всего, по схеме «проблемная звезда на проблемную звезду»
40 минут назад
НБА. «Оклахома» сыграет с «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Финикс» и другие матчи
59 минут назад
Кенни Эткинсон об ограничении игрового времени Дариуса Гарлэнда: «Он не будет играть 32 минуты, но это будет приличное количество времени»
сегодня, 20:25
Крис Финч о Джейдене Макдэниэлсе: «Наверное, лучшая его черта – инициировать контакт и использовать его для завершения»
сегодня, 20:00
Ламело Болл пропустит матч с «Новым Орлеаном» из-за травмы голеностопа
сегодня, 19:21
Пол Пирс: «Я был более универсальным игроком, чем Дуэйн Уэйд»
сегодня, 19:07
Дариус Гарлэнд дебютирует в сезоне в матче против «Филадельфии»
сегодня, 18:28
«Те, кто недооценивает защиту, просто не выигрывают». Дрэймонд Грин ответил на слова Кевина Дюрэнта о том, что для чемпионства важнее атака, чем защита
сегодня, 18:10
Лука Шаманич официально перешел в «Зенит»
сегодня, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» проиграл «Виртусу»
сегодня, 21:03
Еврокубок. «Будучность» вырвала победу у «Бешикташа» в концовке, «Бурк» обыграл «Хемниц 99» благодаря рывку в четвертой четверти и другие результаты
сегодня, 20:58
Winline Basket Cup. 30 очков Патрика Миллера не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с «Мегой»
сегодня, 19:40
Власти Бадалоны выделили 900 000 евро на организацию Финала четырех Лиги Чемпионов ФИБА
сегодня, 18:39
Тайсон Картер выписан из больницы и продолжит восстановление в домашних условиях
сегодня, 17:39
Костас Слукас продлил контракт с «Панатинаикосом» еще на один сезон
сегодня, 16:35
Андрей Кириленко о назначении Зорана Лукича в «Ираклис»: «Мы договаривались, что если у него будет предложение, то мы его отпустим»
сегодня, 16:14
Лука Шаманич близок к переходу в «Зенит»
сегодня, 14:58
Лопатин, Фрэйзер, Зайцев, Тасич и Уэйр – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 14:14Фото
Данки Алена Хаджибеговича и Винса Хантера – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:04Видео