1

Дариус Гарлэнд дебютирует в сезоне в матче против «Филадельфии»

По информации ESPN, разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд вернется на паркет в матче против «Филадельфии», который состоится 6 ноября в 03:00 мск.

25-летний баскетболист пропустил старт сезона из-за операции на большом пальце ноги, которую он перенес в июне.

В отсутствие одного из лидеров «Кавальерс» стартовали с результатом 4-3.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoКливленд
Шэмс Чарания
logoНБА
logoФиладельфия
logoДариус Гарлэнд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Хьюстон» и «Милуоки» стремительно поднялись
вчера, 16:42
Дариус Гарлэнд близок к возвращению на площадку
1 ноября, 12:09
Форвард Крис Ливингстон согласовал двусторонний контракт с «Кливлендом»
31 октября, 20:35
Главные новости
«Те, кто недооценивает защиту, просто не выигрывают». Дрэймонд Грин ответил на слова Кевина Дюрэнта о том, что для чемпионства важнее атака, чем защита
46 минут назад
Лука Шаманич официально перешел в «Зенит»
сегодня, 17:20
НБА. «Оклахома» сыграет с «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Финикс» и другие матчи
сегодня, 17:09
Дрэймонд Грин: «Игра сама скажет мне, когда пора завершать карьеру»
сегодня, 16:46
Алексей Швед стал игроком УНИКСа
сегодня, 15:53Фото
«Сакраменто» согласовал контракт с Прешесом Ачиувой
сегодня, 15:41
Алперен Шенгюн после победы над «Далласом»: «Теперь мы понимаем, кому нужно отдавать мяч»
сегодня, 15:29
Реверс-данк Амена Томпсона и победный бросок Янниса Адетокумбо под сирену стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 15:15Видео
«Вместо того чтобы просиживать штаны на трибуне – спустись и тренируй». Кармело Энтони ответил на критику Фила Джексона
сегодня, 14:36
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» обыграл «Самару»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Будучность» играет с «Бешикташем», «Бурк» встречается с «Хемницем 99» и другие матчи
12 минут назадLive
Власти Бадалоны выделили 900 000 евро на организацию Финала четырех Лиги Чемпионов ФИБА
17 минут назад
Тайсон Картер выписан из больницы и продолжит восстановление в домашних условиях
сегодня, 17:39
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» в Белграде сыграет с «Мегой»
сегодня, 08:33
Костас Слукас продлил контракт с «Панатинаикосом» еще на один сезон
сегодня, 16:35
Андрей Кириленко о назначении Зорана Лукича в «Ираклис»: «Мы договаривались, что если у него будет предложение, то мы его отпустим»
сегодня, 16:14
Лука Шаманич близок к переходу в «Зенит»
сегодня, 14:58
Лопатин, Фрэйзер, Зайцев, Тасич и Уэйр – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 14:14Фото
Данки Алена Хаджибеговича и Винса Хантера – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:04Видео
Вассилис Спанулис официально остается главным тренером сборной Греции
сегодня, 13:07