Дариус Гарлэнд дебютирует в сезоне в матче против «Филадельфии»

По информации ESPN, разыгрывающий «Кливленда » Дариус Гарлэнд вернется на паркет в матче против «Филадельфии», который состоится 6 ноября в 03:00 мск.

25-летний баскетболист пропустил старт сезона из-за операции на большом пальце ноги, которую он перенес в июне.

В отсутствие одного из лидеров «Кавальерс» стартовали с результатом 4-3.