Дариус Гарлэнд дебютирует в сезоне в матче против «Филадельфии»
По информации ESPN, разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд вернется на паркет в матче против «Филадельфии», который состоится 6 ноября в 03:00 мск.
25-летний баскетболист пропустил старт сезона из-за операции на большом пальце ноги, которую он перенес в июне.
В отсутствие одного из лидеров «Кавальерс» стартовали с результатом 4-3.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости