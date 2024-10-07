Дончич, Ирвинг, Томпсон и еще 5 игроков «Далласа» пропустят матч с «Мемфисом»
Первый предсезонный матч с «Гриззлис» пропустят 8 баскетболистов «Далласа».
В их число вошли: Лука Дончич (ушиб икроножной мышцы), Кайри Ирвинг (отдых), Клэй Томпсон (отдых), Пи Джей Вашингтон (скованность в левом бедре), Макси Клебер (подвернутый голеностоп), Данте Экзам (правая кисть), Брэндон Уильямс (растяжение икроножной мышцы) и Кесслер Эдвардс (подвернутый голеностоп).
«Мэверикс» сыграют с «Гриззлис» на домашней арене.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети PR-службы «Далласа»
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