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Дончич, Ирвинг, Томпсон и еще 5 игроков «Далласа» пропустят матч с «Мемфисом»

Первый предсезонный матч с «Гриззлис» пропустят 8 баскетболистов «Далласа».

В их число вошли: Лука Дончич (ушиб икроножной мышцы), Кайри Ирвинг (отдых), Клэй Томпсон (отдых), Пи Джей Вашингтон (скованность в левом бедре), Макси Клебер (подвернутый голеностоп), Данте Экзам (правая кисть), Брэндон Уильямс (растяжение икроножной мышцы) и Кесслер Эдвардс (подвернутый голеностоп).

«Мэверикс» сыграют с «Гриззлис» на домашней арене.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети PR-службы «Далласа»
травмы
logoДаллас
logoМемфис
logoНБА
logoКайри Ирвинг
logoКлэй Томпсон
logoДанте Экзам
logoЛука Дончич
logoМакси Клебер
logoПи Джей Вашингтон
logoКесслер Эдвардс
Брэндон Уильямс
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