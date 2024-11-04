Лука Дончич о трештоке на немецком в матче с «Мэджик»: «Я слышал, как они говорили по-немецки, так что сказал кое-что»
Лука Дончич ответил на вопрос о трештоке на немецком в матче с «Мэджик».
На пресс-конференции после победы над «Орландо» (108:85) игрок «Далласа» признал, что адресовал оппонентам несколько слов по-немецки.
За «Мэджик» играют представляющие Германию братья Франц и Моритц Вагнеры.
«Я слышал, как они говорили по-немецки, так что сказал там кое-что. Учил этот язык на протяжении пяти лет в школе.
Что я сказал? Спросите Макси (немецкий одноклубник Дончича Макси Клебер – Спортс)», – заявил словенец.
На счету Дончича 32 очка, 9 подборов и 7 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ноа Уэбера
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