Лука Дончич о трештоке на немецком в матче с «Мэджик»: «Я слышал, как они говорили по-немецки, так что сказал кое-что»

Лука Дончич ответил на вопрос о трештоке на немецком в матче с «Мэджик».

На пресс-конференции после победы над «Орландо » (108:85) игрок «Далласа » признал, что адресовал оппонентам несколько слов по-немецки.

За «Мэджик» играют представляющие Германию братья Франц и Моритц Вагнеры .

«Я слышал, как они говорили по-немецки, так что сказал там кое-что. Учил этот язык на протяжении пяти лет в школе.

Что я сказал? Спросите Макси (немецкий одноклубник Дончича Макси Клебер – Спортс)», – заявил словенец.

На счету Дончича 32 очка, 9 подборов и 7 передач.