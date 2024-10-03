Дориан Финни-Смит: «Нетс» не собираются танковать. Бен Симмонс выглядит здоровым и поможет нам»
Дориан Финни-Смит обрисовал настрой «Бруклина».
Эксперты прогнозируют результат клуба на уровне 17 побед в регулярном сезоне.
«Мы с Деннисом Шредером согласились и хотим, чтобы все знали, что мы не собираемся сдаваться или танковать. Мы воспримем это как знак неуважения и используем в качестве мотивации.
Мы наблюдали за Беном Симмонсом последние 4 недели, и он выглядит отлично, если он вернется на площадку, то здорово нам поможет. Мы еще покажем НБА», – заявил форвард «Нетс».
Дориан Финни-Смит является постоянным объектом слухов о возможных обменах. Форвард начнет третий сезон в клубе после перехода из «Далласа».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: New York Post
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости