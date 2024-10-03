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Дориан Финни-Смит: «Нетс» не собираются танковать. Бен Симмонс выглядит здоровым и поможет нам»

Дориан Финни-Смит обрисовал настрой «Бруклина».

Эксперты прогнозируют результат клуба на уровне 17 побед в регулярном сезоне.

«Мы с Деннисом Шредером согласились и хотим, чтобы все знали, что мы не собираемся сдаваться или танковать. Мы воспримем это как знак неуважения и используем в качестве мотивации.

Мы наблюдали за Беном Симмонсом последние 4 недели, и он выглядит отлично, если он вернется на площадку, то здорово нам поможет. Мы еще покажем НБА», – заявил форвард «Нетс».

Дориан Финни-Смит является постоянным объектом слухов о возможных обменах. Форвард начнет третий сезон в клубе после перехода из «Далласа».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: New York Post
logoДаллас
logoБруклин
logoНБА
logoДеннис Шредер
logoБен Симмонс
logoДориан Финни-Смит
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