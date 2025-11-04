  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Крис Финч о Джейдене Макдэниэлсе: «Наверное, лучшая его черта – инициировать контакт и использовать его для завершения»
0

Крис Финч о Джейдене Макдэниэлсе: «Наверное, лучшая его черта – инициировать контакт и использовать его для завершения»

Крис Финч отметил прогресс Джейдена Макдэниэлса в завершении проходов.

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч рассказал, в чем за последний год больше всего прибавил Джейдена Макдэниэлс.

«Думаю, в первую очередь – в завершении проходов. Он стал принимать гораздо лучшие решения в глубине «краски». Он завершает атаки, сохраняя равновесие. Способность Джейдена создавать контакт и использовать для завершения – наверное, лучшая его черта.

Кроме того, он просто стал «чище». Когда идет в проход, действует прямолинейно, не пытается слишком часто менять направление», – объяснил Финч.

В первых семи матчах текущего сезона Джейден Макдэниэлс в среднем набирал 18,6 очка, 4,1 подбора и 2 передачи за 33 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Миннесоты»
logoМиннесота
logoКрис Финч
logoНБА
logoДжейден Макдэниэлс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Данк с оборотом на 360 градусов от Наза Рида стал лучшим моментом игрового дня НБА
2 ноября, 11:03Видео
Энтони Эдвардс получил технический, стоя в повседневной одежде у скамейки запасных
2 ноября, 04:35Видео
Крис Финч о защите «Миннесоты»: «Если честно, сейчас очень этим обеспокоен»
31 октября, 18:30
Главные новости
Кенни Эткинсон об ограничении игрового времени Дариуса Гарлэнда: «Он не будет играть 32 минуты, но это будет приличное количество времени»
5 минут назад
Ламело Болл пропустит матч с «Новым Орлеаном» из-за травмы голеностопа
сегодня, 19:21
Пол Пирс: «Я был более универсальным игроком, чем Дуэйн Уэйд»
сегодня, 19:07
Дариус Гарлэнд дебютирует в сезоне в матче против «Филадельфии»
сегодня, 18:28
«Те, кто недооценивает защиту, просто не выигрывают». Дрэймонд Грин ответил на слова Кевина Дюрэнта о том, что для чемпионства важнее атака, чем защита
сегодня, 18:10
Лука Шаманич официально перешел в «Зенит»
сегодня, 17:20
НБА. «Оклахома» сыграет с «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Финикс» и другие матчи
сегодня, 17:09
Дрэймонд Грин: «Игра сама скажет мне, когда пора завершать карьеру»
сегодня, 16:46
Алексей Швед стал игроком УНИКСа
сегодня, 15:53Фото
«Сакраменто» согласовал контракт с Прешесом Ачиувой
сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» принимает «Виртус»
49 минут назадLive
Winline Basket Cup. 30 очков Патрика Миллера не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с «Мегой»
50 минут назад
Еврокубок. «Будучность» играет с «Бешикташем», «Бурк» встречается с «Хемницем 99» и другие матчи
сегодня, 18:44Live
Власти Бадалоны выделили 900 000 евро на организацию Финала четырех Лиги Чемпионов ФИБА
сегодня, 18:39
Тайсон Картер выписан из больницы и продолжит восстановление в домашних условиях
сегодня, 17:39
Костас Слукас продлил контракт с «Панатинаикосом» еще на один сезон
сегодня, 16:35
Андрей Кириленко о назначении Зорана Лукича в «Ираклис»: «Мы договаривались, что если у него будет предложение, то мы его отпустим»
сегодня, 16:14
Лука Шаманич близок к переходу в «Зенит»
сегодня, 14:58
Лопатин, Фрэйзер, Зайцев, Тасич и Уэйр – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 14:14Фото
Данки Алена Хаджибеговича и Винса Хантера – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:04Видео