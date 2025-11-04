Крис Финч о Джейдене Макдэниэлсе: «Наверное, лучшая его черта – инициировать контакт и использовать его для завершения»
Крис Финч отметил прогресс Джейдена Макдэниэлса в завершении проходов.
Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч рассказал, в чем за последний год больше всего прибавил Джейдена Макдэниэлс.
«Думаю, в первую очередь – в завершении проходов. Он стал принимать гораздо лучшие решения в глубине «краски». Он завершает атаки, сохраняя равновесие. Способность Джейдена создавать контакт и использовать для завершения – наверное, лучшая его черта.
Кроме того, он просто стал «чище». Когда идет в проход, действует прямолинейно, не пытается слишком часто менять направление», – объяснил Финч.
В первых семи матчах текущего сезона Джейден Макдэниэлс в среднем набирал 18,6 очка, 4,1 подбора и 2 передачи за 33 минуты на паркете.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Миннесоты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости